Верховный Суд определился, когда свидетельство адвоката не означает, что ему должны сообщать о подозрении в особом порядке

Вступив на государственную службу или занимаясь другой деятельностью, несовместимой с адвокатской, лицо не может рассчитывать на сохранение гарантий, присущих адвокатской деятельности – Верховный Суд.

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 23 июля 2024 года по делу 199/732/19.

Так, местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал невиновным и оправдал лицо по ч. 2 ст. 369 2 УК, на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК по недоказанности его виновности.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что оправданный не получил статус подозреваемого в данном уголовном производстве, поскольку адвоката был уведомлен о подозрении ненадлежащим прокурором.

На основании этого суд первой инстанции признал все доказательства, предоставленные стороной обвинения, недопустимыми. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суды пришли к необоснованным выводам о том, что на оправданного распространялись положения статей 480 и 481 УПК, и том, что поэтому сообщение о подозрении было подписано и вручено неполномочным прокурором.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції. В обґрунтування позиції ККС визначив, що суди попередніх інстанцій встановили, що на час вчинення інкримінованих дій і на час повідомлення про підозру виправданий, хоча і мав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, однак це право було зупинено.

Вони дійшли висновку, що самої наявності у виправданого такого свідоцтва, незалежно від зупинення права на здійснення такої діяльності, достатньо, щоб на нього поширювалися гарантії, передбачені ст. 481 КПК, яка передбачає, що письмове повідомлення про підозру адвокату здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.

З таким висновком ККС не може погодитись.

Положення ст. 481 КПК відповідають гарантії п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вже сама по собі згадка «діяльності» вказує на те, що ці гарантії мають функціональний характер, тобто не є особистим привілеєм кожного, хто отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а призначені для забезпечення прав тих осіб, яких адвокат представляє, і його можливості безперешкодно і ефективно здійснювати таку діяльність. Цей висновок випливає і з визначення в ч. 1 ст. 1 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатської діяльності як незалежної професійної діяльності адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту, а адвоката – як особи, яка здійснює таку діяльність.

Крім того, Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко відрізняє адвоката від особи, яка зупинила або припинила адвокатську діяльність, передбачаючи для них різний обсяг гарантій. Якщо гарантія збереження адвокатської таємниці чи імунітету від переслідування за дії, пов’язані з адвокатською діяльністю, продовжує діяти і для осіб, що зупинили або припинили практику, то інші гарантії призначені саме для забезпечення адвокатської діяльності, яку особа, що зупинила таку діяльність, здійснювати не вправі (ч. 5 ст. 31).

Вступивши на державну службу або займаючись іншою діяльністю, яка є несумісною з адвокатською, особа зобов’язана зупинити адвокатську діяльність та не може розраховувати на збереження гарантій, притаманних адвокатській діяльності, оскільки погоджується підкорятися зовсім іншим правилам, які в багатьох аспектах несумісні з діяльністю адвоката.

Саме для запобігання конфлікту відповідальності передбачено зупинення права на здійснення адвокатської діяльності.

На підставі викладеного ККС доходить висновку, що на особу, право якої на заняття адвокатською діяльністю припинено або зупинено відповідно до Закону про адвокатуру, не поширюються положення глави 37 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження.

Автор: Наталья Мамченко

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