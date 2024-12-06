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Надання свідком завідомо неправдивих свідчень суду – позиція Верховного Суду

12:31, 6 грудня 2024
Верховний Суд висловився щодо кваліфікації дій свідка як введення в оману суду.
Надання свідком завідомо неправдивих свідчень суду – позиція Верховного Суду
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Враховуючи те, що у кримінальному провадженні, в рамках якого обвинувачений допитувався як свідок, місцевий суд його показанням не надав належної оцінки, то за відсутності судового рішення, у якому дана оцінка доказу – показанням свідка, обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 384 КК (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу), суперечить вимогам кримінального процесуального закону України, оскільки оцінка доказу щодо його допустимості чи недопустимості надається судом під час судового розгляду. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 29 жовтня 2024 року по справі №607/9210/22.

Обставини справи

Особа обвинувачувалася у тому, що будучи свідком у кримінальному провадженні та у встановленому законом порядку попередженою судом про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень згідно зі ст. 384 КК, під час судового розгляду надала суду неправдиві свідчення.

Зокрема, під час допиту в якості свідка в залі судового засідання особа заперечила попередні показання, надані нею в ході досудового розслідування, повідомила суду недостовірні відомості про обставини та факт вчинення кримінального правопорушення засудженим.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 384 КК. Апеляційний суд скасував цей вирок. Закрив кримінальне провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що не встановлено достатніх доказів для доведення його винуватості в суді та вичерпані можливості їх отримання.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що апеляційний суд прийняв передчасне і необґрунтоване рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без зміни ухвалу суду апеляційної інстанції. Так, Касаційний кримінальний суд вказав, що судом апеляційної інстанції було встановлено, що на даний час судове слідство у кримінальному провадженні про вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК, у рамках якого обвинувачений допитувався як свідок, не завершено та до цього часу триває, а тому за відсутності встановленої вироком суду, який розглядає справу, у якій свідок дає показання, недостовірності його показань, неможливо встановити обов'язковий елемент складу злочину, передбаченого ст. 384 КК.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні, в рамках якого обвинувачений допитувався як свідок, місцевим судом його показанням не надано належної оцінки, ККС погоджується з мотивами суду апеляційної інстанції, про те, що за відсутності судового рішення, у якому дана оцінка доказу – показанням свідка, твердження сторони обвинувачення щодо вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК, суперечить вимогам кримінального процесуального закону України, оскільки оцінка доказу щодо його допустимості (ст. 86 КПК) чи недопустимості (ст. 87 КПК), надається судом під час судового розгляду, відповідно до ч. 1 ст. 89 КПК, під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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Надання свідком завідомо неправдивих свідчень суду – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо кваліфікації дій свідка як введення в оману суду.

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