Предоставление свидетелем заведомо ложных показаний суду – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу квалификации действий свидетеля как введения в заблуждение суда.

Учитывая то, что в уголовном производстве, в рамках которого обвиняемый допрашивался в качестве свидетеля, местный суд его показанием не дал должной оценки, то при отсутствии судебного решения, в котором дана оценка доказательства – показания свидетеля, обвинение лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 384 УК (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа), противоречит требованиям уголовного процессуального закона Украины, поскольку оценка доказательства его допустимости или недопустимости предоставляется судом во время судебного разбирательства. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 29 октября 2024 года по делу №607/9210/22.

Обстоятельства дела

Лицо обвинялось в том, что, являясь свидетелем в уголовном производстве и в установленном законом порядке предупрежденным судом об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных показаний согласно ст. 384 УК, в ходе судебного разбирательства предоставила суду ложные показания.

В частности, во время допроса в качестве свидетеля в зале судебного заседания лицо отрицало предварительные показания, предоставленные им в ходе досудебного расследования, сообщило суду недостоверные сведения об обстоятельствах и факте совершения уголовного правонарушения осужденным.

Позиции судов

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 384 УК. Апелляционный суд отменил приговор. Закрыл уголовное производство по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства его виновности в суде и исчерпаны возможности их получения.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд принял преждевременное и необоснованное решение о закрытии уголовного производства из п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения определение суда апелляционной инстанции. Так, Кассационный уголовный суд указал, что судом апелляционной инстанции было установлено, что в настоящее время судебное следствие по уголовному производству о совершении лицом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК, в рамках которого обвиняемый допрашивался как свидетель, не завершено и до сих пор продолжается, а потому при отсутствии установленного приговором суда, рассматривающего дело, в котором свидетель дает показания, недостоверности его показаний, невозможно установить обязательный элемент состава преступления, предусмотренного ст. 384 УК.

Учитывая то, что в уголовном производстве, в рамках которого обвиняемый допрашивался как свидетель, местным судом его показаниям не дана надлежащая оценка, КУС соглашается с мотивами суда апелляционной инстанции, о том, что при отсутствии судебного решения, в котором дана оценка доказательства – показанием свидетеля , утверждение стороны обвинения в совершении лицом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 384 УК, противоречит требованиям уголовного процессуального закона Украины, поскольку оценка доказательства его допустимости (ст. 86 УПК) или недопустимости (ст. 87 УПК), предоставляется судом во время судебного разбирательства, согласно ч. 1 ст. 89 УПК, при их оценке в совещательной комнате при принятии судебного решения.

Автор: Наталя Мамченко

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