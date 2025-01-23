Очільниця Європолу вимагає дати правоохоронцям можливість читати зашифровані повідомлення у WhatsApp, Signal та інших месенджерах

На думку керівниці Європолу Кетрін де Болле, шифрування у месенджерах «підриває демократію».

Очільниця Європолу Кетрін де Болле хоче, щоб технологічні компанії відмовилися від шифрування повідомлень в ім’я безпеки. Вона називає відповідальністю технологічних компаній забезпечити читабельність приватних розмов. Про це повідомляє ITdaily.

Кетрін де Болле засуджує, що такі компанії, як Meta (з WhatsApp), Signal та інші, захищають конфіденційність користувачів за допомогою наскрізного шифрування комунікацій. За її словами, це шифрування «підриває демократію». Де Болле, яка очолював Федеральну поліцію Бельгії з 2012 по 2018 рік, в інтерв’ю Financial Times називає позбавлення від шифрування «соціальною відповідальністю».

Таким чином де Болле підтримує дискурс поліції та спецслужб у кількох європейських країнах. Ці служби вважають незручним те, що вони не можуть безпосередньо читати повідомлення від (підозрюваних) злочинців.

Як зазначає видання, де Болле на форумі у Давосі хотіла переконати присутні там технологічні компанії припинити підтримку права на конфіденційність. Вона стверджує, що анонімність не є фундаментальним правом.

Де Болле підкріплює свій аргумент аналогією: «Якщо у нас є ордер на обшук, і ми стоїмо перед будинком із зачиненими дверима, і ми знаємо, що в будинку є злочинець, суспільство не погодиться, що ми не можемо зайти».

Разом з тим, як зауважує видання, «цифровий світ працює не так, як реальний світ». Повідомлення в WhatsApp, Signal та інших програмах шифруються за допомогою наскрізного шифрування. Це форма шифрування, яка встановлюється між учасниками розмови без ключа третьої сторони. Якщо ви надсилаєте повідомлення за допомогою WhatsApp своєму колезі, шифрування встановлюється між вами та вашим колегою, а сама Meta не має ключа шифрування.

Це важливо: якби повідомлення централізовано шифрувалися самою Meta, Meta могла б прочитати всі повідомлення. Це також відкриє двері для хакерів, які зможуть використовувати лише одну помилку в такій системі, щоб проникнути у ваші повідомлення. Наскрізне шифрування є єдиною формою захисту, яка зробить повідомлення справді безпечними.

Якщо поліція хоча заглядати у повідомлення «час від часу», тоді потрібно відмовитися від наскрізного шифрування для всіх. Таким чином, повідомлення будуть завжди доступні для читання хакерами, допитливими поліцейськими департаментами або працівниками компаній обміну повідомленнями з відповідними дозволами або поганими намірами.

Отже, як підсумовує видання, повертаючись до аналогії де Болле з дверима: вона не просто хоче отримати дозвіл увійти в будинок зі злочинцем, вона хоче, щоб усі громадяни та підприємства в Європі замінили всі свої «замки» на «замки», які є державними.

Крім того, аргумент очільниці Європолу про те, що наскрізне шифрування «є загрозою для демократії», цілком сумнівний, адже воно дозволяє людям у недемократичних країнах спілкуватися один з одним без доступу до їх листування з боку держави. Найкращим прикладом широко використовуваної програми, яка не використовує наскрізне шифрування, є китайський WeChat, де китайський уряд може прочитати усе, якщо захоче.

Автор: Наталя Мамченко

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