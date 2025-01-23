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Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах

16:43, 23 января 2025
По мнению руководительницы Европола Кэтрин де Болле, шифрование в мессенджерах «подрывает демократию».
Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах
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Глава Европола Кэтрин де Болле хочет, чтобы технологические компании отказались от шифрования сообщений во имя безопасности. Она называет ответственностью технологических компаний обеспечить читабельность частных разговоров. Об этом сообщает ITdaily.

Кэтрин де Болле осуждает, что такие компании, как Meta (с WhatsApp), Signal и другие, которые защищают конфиденциальность пользователей посредством сквозного шифрования коммуникаций. По ее словам, это шифрование «подрывает демократию». Де Болле, возглавлявшая Федеральную полицию Бельгии с 2012 по 2018 год, в интервью Financial Times называет избавление от шифрования «социальной ответственностью».

Таким образом, де Болле поддерживает дискурс полиции и спецслужб в нескольких европейских странах. Эти службы считают неудобным, что они не могут непосредственно читать сообщения от (подозреваемых) преступников.

Как отмечает издание, де Болле на форуме в Давосе хотела убедить присутствовавшие там технологические компании прекратить поддержку права на конфиденциальность. Она утверждает, что анонимность не является основополагающим правом.

Де Болле подкрепляет свой аргумент аналогией: «Если у нас есть ордер на обыск, и мы стоим перед домом с закрытой дверью, и мы знаем, что в доме есть преступник, общество не согласится, что мы не можем зайти».

Вместе с тем, как отмечает издание, «цифровой мир работает не так, как реальный мир». Сообщения в WhatsApp, Signal и других приложениях шифруются с помощью сквозного шифрования. Это форма шифрования, которая устанавливается между участниками беседы без ключа третьей стороны. Если вы отправляете сообщение с помощью WhatsApp своему коллеге, шифрование устанавливается между вами и вашим коллегой, а сама Meta не имеет ключа шифрования.

Это важно: если бы сообщения централизованно шифровались самой Meta, Meta могла бы прочесть все сообщения. Это также откроет дверь для хакеров, которые смогут использовать только одну ошибку в такой системе, чтобы проникнуть в ваши сообщения. Сквозное шифрование представляет собой единственную форму защиты, которая сделает сообщения действительно безопасными.

Если полиция хотя бы заглядывает в сообщение «время от времени», тогда нужно отказаться от сквозного шифрования для всех. Таким образом, сообщения всегда будут доступны для чтения хакерами, любознательными полицейскими департаментами или сотрудниками компаний обмена сообщениями с соответствующими разрешениями или плохими намерениями.

Итак, как заключает издание, возвращаясь к аналогии де Болле с дверью: она не просто хочет получить разрешение войти в дом с преступником, она хочет, чтобы все граждане и предприятия в Европе заменили все свои «замки» на государственные «замки».

Кроме того, аргумент главы Европола о том, что сквозное шифрование «угрожает демократии», вполне сомнителен, ведь оно позволяет людям в недемократических странах общаться друг с другом без доступа к их переписке со стороны государства. Лучшим примером широко используемой программы, не использующей сквозное шифрование, является китайский WeChat, где китайское правительство может прочесть все, если захочет.

Автор: Наталя Мамченко

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