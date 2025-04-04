Право педагогічного колективу на висловлення позиції під час перепрофілювання гімназії та відповідальність засновника за дотримання процедури – позиція Верховного Суду

Відсутність додаткового громадського обговорення не є підставою для визнання рішення протиправним, якщо засновник закладу освіти дотримуються встановленої законом процедури оприлюднення та належним чином повідомив громадськість про свої наміри.

Фото: galychyna.if.ua

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Долинська об’єднана організація Профспілки працівників освіти і науки України (позивач) звернулася з позовом до Долинської міської ради Івано-Франківської області (відповідач) про визнання протиправним та скасування рішення про перепрофілювання Слобододолинської гімназії у початкову школу. Позивач вважав, що відповідач ухвалив рішення про перепрофілювання навчального закладу без належного громадського обговорення, що порушує права педагогічного колективу та профспілкової організації.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що законодавство не передбачає обов’язкової окремої процедури громадського обговорення у випадках змін у структурі закладів освіти. Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін, погодившись із тим, що рішення міської ради було опубліковане заздалегідь і надавало достатньо часу для реагування громадськості.

Верховний Суд підтвердив правомірність висновків судів попередніх інстанцій, залишивши їхні рішення без змін. Суд зазначив, що реорганізація закладів освіти є дискреційним повноваженням органів місцевого самоврядування, які мають право приймати такі рішення, враховуючи демографічну ситуацію, бюджетні можливості та освітні потреби громади. Відповідач дотримався вимог щодо прозорості та інформування громадськості, оскільки рішення про план оптимізації мережі закладів освіти було прийняте та опубліковане за рік до остаточного рішення про перепрофілювання. Профспілкова організація не надала доказів того, що порушено права конкретних осіб чи створено перешкоди для забезпечення права на освіту учнів гімназії.

Верховний Суд наголосив на тому, що громадське обговорення є обов’язковим механізмом врахування думок представників громади, зокрема батьків, педагогів та місцевої влади, під час прийняття рішень щодо освітніх закладів, а проєкт рішення щодо реорганізації або ліквідації освітнього закладу в сільській місцевості має бути оприлюднений за рік до ухвалення. Окрім цього, необхідно провести консультації з громадськістю для врахування їхніх пропозицій у різних формах: публічні обговорення, електронні консультації, конференції, зустрічі або роз’яснювальна робота з батьками та педагогами.

Протягом розпочатої процедури перепрофілювання (зміни типу) гімназії педагогічний колектив, зокрема, із залученням Профспілки, має право висловлювати свою позицію щодо збереження робочих місць, умов праці та забезпечення якості освіти в умовах змін, подавати письмові звернення чи проводити зустрічі із засновником закладу. При цьому, законодавство не зобов’язує органи місцевого самоврядування самостійно розробляти альтернативні рішення замість трудового колективу чи громади. Відсутність конструктивних пропозицій не є порушенням процедури, а свідчить про пасивність учасників процесу.

Отже, органи місцевого самоврядування мають враховувати пропозиції громадськості, проте ухвалюють остаточне рішення самостійно, керуючись інтересами громади. Баланс між освітніми потребами, фінансовими можливостями та якістю освіти є ключовим критерієм при ухваленні рішень.

Відсутність додаткового громадського обговорення не є підставою для визнання рішення протиправним, якщо засновник закладу освіти дотримуються встановленої законом процедури оприлюднення та належним чином повідомив громадськість про свої наміри.

Постанова Верховного Суду від 23 січня 2025 року у справі № 300/3745/23 (адміністративне провадження № К/990/29437/24).

Автор: Наталя Мамченко

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