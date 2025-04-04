Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Право педагогического коллектива на выражение позиции во время перепрофилирования гимназии и ответственность учредителя за соблюдение процедуры – позиция Верховного Суда

11:02, 4 апреля 2025
Отсутствие дополнительного общественного обсуждения не является основанием для признания решения противоправным, если учредитель образовательного учреждения соблюдает установленную законом процедуру обнародования и должным образом уведомил общественность о своих намерениях.
Право педагогического коллектива на выражение позиции во время перепрофилирования гимназии и ответственность учредителя за соблюдение процедуры – позиция Верховного Суда
Фото: galychyna.if.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Долинская объединенная организация Профсоюза работников образования и науки Украины (истец) обратилась с иском к Долинскому городскому совету Ивано-Франковской области (ответчик) о признании противоправным и отмене решения о перепрофилировании Слобододолинской гимназии в начальную школу. Истец считал, что ответчик принял решение о перепрофилировании учебного заведения без надлежащего общественного обсуждения, что нарушает права педагогического коллектива и профсоюзной организации.

Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что законодательство не предусматривает обязательной отдельной процедуры общественного обсуждения в случаях изменений в структуре образовательных учреждений. Восьмой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений, согласившись с тем, что решение городского совета было опубликовано заранее и предоставило достаточно времени для реагирования общественности.

Верховный Суд подтвердил правомерность выводов судов предыдущих инстанций, оставив их решения без изменений. Суд отметил, что реорганизация образовательных учреждений является дискреционным полномочием органов местного самоуправления, которые имеют право принимать такие решения, учитывая демографическую ситуацию, бюджетные возможности и образовательные потребности общины. Ответчик соблюдал требования прозрачности и информирования общественности, поскольку решение о плане оптимизации сети образовательных учреждений было принято и опубликовано за год до окончательного решения о перепрофилировании. Профсоюзная организация не предоставила доказательств того, что нарушены права конкретных лиц или созданы препятствия для обеспечения права на образование учеников гимназии.

Верховный Суд подчеркнул, что общественное обсуждение является обязательным механизмом учета мнений представителей общины, в частности родителей, педагогов и местной власти, при принятии решений относительно образовательных учреждений, а проект решения о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения в сельской местности должен быть обнародован за год до принятия. Кроме того, необходимо провести консультации с общественностью для учета их предложений в различных формах: публичные обсуждения, электронные консультации, конференции, встречи или разъяснительная работа с родителями и педагогами.

В течение начатой процедуры перепрофилирования (изменения типа) гимназии педагогический коллектив, в частности с привлечением Профсоюза, имеет право выражать свою позицию относительно сохранения рабочих мест, условий труда и обеспечения качества образования в условиях изменений, подавать письменные обращения или проводить встречи с учредителем учреждения. При этом законодательство не обязывает органы местного самоуправления самостоятельно разрабатывать альтернативные решения вместо трудового коллектива или общины. Отсутствие конструктивных предложений не является нарушением процедуры, а свидетельствует о пассивности участников процесса.

Таким образом, органы местного самоуправления должны учитывать предложения общественности, однако принимают окончательное решение самостоятельно, руководствуясь интересами общины. Баланс между образовательными потребностями, финансовыми возможностями и качеством образования является ключевым критерием при принятии решений.

Отсутствие дополнительного общественного обсуждения не является основанием для признания решения противоправным, если учредитель образовательного учреждения соблюдает установленную законом процедуру обнародования и должным образом уведомил общественность о своих намерениях.

Постановление Верховного Суда от 23 января 2025 года по делу № 300/3745/23 (административное производство № К/990/29437/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді