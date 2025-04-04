Право педагогического коллектива на выражение позиции во время перепрофилирования гимназии и ответственность учредителя за соблюдение процедуры – позиция Верховного Суда

Отсутствие дополнительного общественного обсуждения не является основанием для признания решения противоправным, если учредитель образовательного учреждения соблюдает установленную законом процедуру обнародования и должным образом уведомил общественность о своих намерениях.

Фото: galychyna.if.ua

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Долинская объединенная организация Профсоюза работников образования и науки Украины (истец) обратилась с иском к Долинскому городскому совету Ивано-Франковской области (ответчик) о признании противоправным и отмене решения о перепрофилировании Слобододолинской гимназии в начальную школу. Истец считал, что ответчик принял решение о перепрофилировании учебного заведения без надлежащего общественного обсуждения, что нарушает права педагогического коллектива и профсоюзной организации.

Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что законодательство не предусматривает обязательной отдельной процедуры общественного обсуждения в случаях изменений в структуре образовательных учреждений. Восьмой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений, согласившись с тем, что решение городского совета было опубликовано заранее и предоставило достаточно времени для реагирования общественности.

Верховный Суд подтвердил правомерность выводов судов предыдущих инстанций, оставив их решения без изменений. Суд отметил, что реорганизация образовательных учреждений является дискреционным полномочием органов местного самоуправления, которые имеют право принимать такие решения, учитывая демографическую ситуацию, бюджетные возможности и образовательные потребности общины. Ответчик соблюдал требования прозрачности и информирования общественности, поскольку решение о плане оптимизации сети образовательных учреждений было принято и опубликовано за год до окончательного решения о перепрофилировании. Профсоюзная организация не предоставила доказательств того, что нарушены права конкретных лиц или созданы препятствия для обеспечения права на образование учеников гимназии.

Верховный Суд подчеркнул, что общественное обсуждение является обязательным механизмом учета мнений представителей общины, в частности родителей, педагогов и местной власти, при принятии решений относительно образовательных учреждений, а проект решения о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения в сельской местности должен быть обнародован за год до принятия. Кроме того, необходимо провести консультации с общественностью для учета их предложений в различных формах: публичные обсуждения, электронные консультации, конференции, встречи или разъяснительная работа с родителями и педагогами.

В течение начатой процедуры перепрофилирования (изменения типа) гимназии педагогический коллектив, в частности с привлечением Профсоюза, имеет право выражать свою позицию относительно сохранения рабочих мест, условий труда и обеспечения качества образования в условиях изменений, подавать письменные обращения или проводить встречи с учредителем учреждения. При этом законодательство не обязывает органы местного самоуправления самостоятельно разрабатывать альтернативные решения вместо трудового коллектива или общины. Отсутствие конструктивных предложений не является нарушением процедуры, а свидетельствует о пассивности участников процесса.

Таким образом, органы местного самоуправления должны учитывать предложения общественности, однако принимают окончательное решение самостоятельно, руководствуясь интересами общины. Баланс между образовательными потребностями, финансовыми возможностями и качеством образования является ключевым критерием при принятии решений.

Отсутствие дополнительного общественного обсуждения не является основанием для признания решения противоправным, если учредитель образовательного учреждения соблюдает установленную законом процедуру обнародования и должным образом уведомил общественность о своих намерениях.

Постановление Верховного Суда от 23 января 2025 года по делу № 300/3745/23 (административное производство № К/990/29437/24).

Автор: Наталя Мамченко

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