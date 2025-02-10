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Конституційні гарантії незалежності прокурора в контексті рішення КСУ від 18 грудня 2024 року — лекція суддів КСУ Галини Юровської та Олега Первомайського

15:55, 10 лютого 2025
Олег Первомайський та Галина Юровська висвітлили ключові аспекти рішення КСУ щодо конституційних гарантій незалежності прокурора.
Конституційні гарантії незалежності прокурора в контексті рішення КСУ від 18 грудня 2024 року — лекція суддів КСУ Галини Юровської та Олега Первомайського
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Судді Конституційного Суду України Олег Первомайський та Галина Юровська висвітлили ключові аспекти рішення Суду у справі за конституційною скаргою Панченка Богдана Миколайовича щодо конституційних гарантій незалежності прокурора. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Судді розповіли про суть рішення, які приписи Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VІІ стали предметом конституційного контролю, навели позиції Голови Верховної Ради України, директора Тренінгового центру прокурорів України в цій справі, окремі позиції Європейського суду з прав людини і міжнародних інституцій, які Суд урахував у рішенні, а також висвітлили юридичні позиції, які були сформовані в ньому, та які Суд застосував із попередніх рішень.

Отже, Суд визнав конституційним припис, за яким:

- прокурорами місцевих прокуратур призначають прокурорів, які на день набрання чинності цим законом працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, – за умови успішного проходження ними тестування (підпункт „в“ підпункту 1 пункту 5-1 розділу ХІІІ „Перехідні положення“);

Суд визнав неконституційним припис закону, за яким:

- прокурора звільняють із посади в разі „ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, у якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури“ (пункт 9 частини першої статті 51).

Зокрема, у рішенні Суд зазначає, що:

▪️ гарантії незалежності прокурора, зокрема від безпідставного звільнення з посади, мають бути чітко та зрозуміло визначені законом;

▪️ реалізація Генеральним прокурором повноваження з ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або скорочення кількості посад прокурорів органу прокуратури має не лише такий юридичний наслідок, як ліквідація чи реорганізація органу прокуратури або скорочення кількості посад прокурорів органу прокуратури, а також прихований юридичний наслідок – звільнення прокурора з посади, яку він обіймає у відповідному органі прокуратури;

▪️ пункт 9 частини першої статті 51 Закону № 1697 надає Генеральному прокурору дискреційні повноваження без чіткого визначення їх обсягу;

▪️ успішне проходження тестування як умова для зайняття посади прокурора в новоствореному органі прокуратури забезпечує реалізацію принципу добропорядного врядування в організації та діяльності прокуратури, а учасники суспільних відносин мають розумні очікування стосовно того, що за наслідками добору посади прокурорів обіймуть лише ті особи, які мають відповідні для цієї посади особисті якості, передусім професійні знання, навички, та є доброчесними.

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КСУ

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