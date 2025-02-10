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Конституционные гарантии независимости прокурора в контексте решения КСУ от 18 декабря 2024 года — лекция судей КСУ Галины Юровской и Олега Первомайского

15:55, 10 февраля 2025
Олег Первомайский и Галина Юровская осветили ключевые аспекты решения КСУ по конституционным гарантиям независимости прокурора.
Конституционные гарантии независимости прокурора в контексте решения КСУ от 18 декабря 2024 года — лекция судей КСУ Галины Юровской и Олега Первомайского
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Судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Галина Юровская осветили ключевые аспекты решения Суда по делу по конституционной жалобе Панченко Богдана Николаевича о конституционных гарантиях независимости прокурора. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Судді розповіли про суть рішення, які приписи Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VІІ стали предметом конституційного контролю, навели позиції Голови Верховної Ради України, директора Тренінгового центру прокурорів України в цій справі, окремі позиції Європейського суду з прав людини і міжнародних інституцій, які Суд урахував у рішенні, а також висвітлили юридичні позиції, які були сформовані в ньому, та які Суд застосував із попередніх рішень.

Отже, Суд визнав конституційним припис, за яким:

- прокурорами місцевих прокуратур призначають прокурорів, які на день набрання чинності цим законом працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, – за умови успішного проходження ними тестування (підпункт „в“ підпункту 1 пункту 5-1 розділу ХІІІ „Перехідні положення“);

Суд визнав неконституційним припис закону, за яким:

- прокурора звільняють із посади в разі „ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, у якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури“ (пункт 9 частини першої статті 51).

Зокрема, у рішенні Суд зазначає, що:

▪️ гарантії незалежності прокурора, зокрема від безпідставного звільнення з посади, мають бути чітко та зрозуміло визначені законом;

▪️ реалізація Генеральним прокурором повноваження з ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або скорочення кількості посад прокурорів органу прокуратури має не лише такий юридичний наслідок, як ліквідація чи реорганізація органу прокуратури або скорочення кількості посад прокурорів органу прокуратури, а також прихований юридичний наслідок – звільнення прокурора з посади, яку він обіймає у відповідному органі прокуратури;

▪️ пункт 9 частини першої статті 51 Закону № 1697 надає Генеральному прокурору дискреційні повноваження без чіткого визначення їх обсягу;

▪️ успішне проходження тестування як умова для зайняття посади прокурора в новоствореному органі прокуратури забезпечує реалізацію принципу добропорядного врядування в організації та діяльності прокуратури, а учасники суспільних відносин мають розумні очікування стосовно того, що за наслідками добору посади прокурорів обіймуть лише ті особи, які мають відповідні для цієї посади особисті якості, передусім професійні знання, навички, та є доброчесними.

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КСУ

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