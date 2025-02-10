В Пенсионном фонде объяснили, что в случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан организовать обучение, переквалификацию и трудоустройство лиц с инвалидностью в соответствии с медицинскими рекомендациями.

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Пенсионный фонд Украины в Черновицкой области сообщает, кто отвечает за обеспечение безопасных условий труда лиц с инвалидностью.

Отмечается, что предприятия, использующие труд лиц с инвалидностью, обязаны создавать условия труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертной комиссии и индивидуальных программ реабилитации, принимать дополнительные меры безопасности труда, которые соответствуют специфическим особенностям этой категории работников.

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан организовать обучение, переквалификацию и трудоустройство лиц с инвалидностью в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочным работам и работам в ночное время возможно только с их согласия и при условии, что это не противоречит рекомендациям медико-социальной экспертной комиссии.

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