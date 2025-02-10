Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отставке под угрозой импичмента в парламенте

Свое решение он мотивировал желанием избежать кризиса в стране, который мог вызвать его отстранение от должности.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис решил уйти в отставку в преддверии плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент. Об этом сообщает digi24.ro.

Йоханнис отметил, что его отставка вступит в силу в среду, 12 февраля. Свое решение он мотивировал желанием избежать кризиса в стране, который мог вызвать его отстранение от должности.

«Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния окажется в кризисе, потому что будет объявлен референдум. Все это будет иметь внутренние и, к сожалению, внешние последствия. Чтобы избавить Румынию и ее граждан от кризиса, я подаю в отставку с поста президента Румынии. Послезавтра, 12 февраля, я уйду с должности», — заявил Йоханнис.

Второй и последний срок Йоханниса истек 21 декабря 2024 года.

Однако новый президент Румынии так и не был избран, а Конституционный суд решил как отменить президентские выборы, так и разрешить Йоханнису оставаться в должности до начала мандата нового президента.

Однако Йоханнис объявил о своем решении уйти в отставку. Это произошло после того, как оппозиционные партии в третий раз подали запрос на его отстранение от должности. Ожидалось, что объединенные палаты румынского парламента проголосуют 11 февраля по этому запросу.

Как известно, президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая.

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