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Как получить статус многодетной семьи и какие она имеет льготы – подробности

22:00, 10 февраля 2025
Украинские многодетные семьи могут получить скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд.
Как получить статус многодетной семьи и какие она имеет льготы – подробности
Фото иллюстративное
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В Украине многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют право на ряд социальных льгот и поддержки от государства. Семьи могут получить 50% скидку на коммунальные услуги, бесплатные лекарства по рецептам, а также бесплатный проезд для детей в общественном транспорте. Об этом рассказали в Правительстве.

Кроме того, государство предоставляет ежемесячное пособие в размере 2100 гривен на третьего и последующего ребенка до 6 лет. Оформить эти льготы можно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных администраций или в городских советах объединенных территориальных общин.

Для получения удостоверений родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка нужно подать заявление, которое можно подать лично, через законного представителя, или отправить по почте. Кроме того, необходимо подать ряд документов: копии свидетельства о рождении детей, документы о браке родителей, а также копии паспортов.

Если информация отсутствует в электронных реестрах, заявителю будет отправлено сообщение с перечнем дополнительных документов, которые необходимо подать для подтверждения данных.

Льготы предоставляются семьям, где родители (или один из родителей) проживают вместе и воспитывают трех и более детей. Это могут быть как супруги, так и один отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей.

Таким образом, многодетные семьи имеют право на существенную поддержку от государства, что способствует облегчению их материального положения.

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Кабинет Министров Украины

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