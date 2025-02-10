Практика судів
  1. Суспільство

Як отримати статус багатодітної сім’ї та які вона має пільги – подробиці

22:00, 10 лютого 2025
Українські багатодітні сім'ї можуть отримати знижки на комунальні послуги та безкоштовний проїзд.
Як отримати статус багатодітної сім’ї та які вона має пільги – подробиці
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні багатодітні сім'ї, що виховують трьох і більше дітей, мають право на низку соціальних пільг та підтримки від держави. Сім'ї можуть отримати 50% знижку на комунальні послуги, безкоштовні ліки за рецептами, а також безкоштовний проїзд для дітей у громадському транспорті. Про це розповіли в Уряді.

Крім того, держава надає щомісячну допомогу в розмірі 2100 гривень на третю та наступну дитину до 6 років. Оформити ці пільги можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних адміністрацій або у міських рад об'єднаних територіальних громад.

Для отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини потрібно подати заяву, яку можна подати особисто, через законного представника, або надіслати поштою. Крім того, необхідно подати низку документів: копії свідоцтва про народження дітей, документи про шлюб батьків, а також копії паспортів.

Якщо інформація відсутня в електронних реєстрах, заявнику буде надіслано повідомлення з переліком додаткових документів, які необхідно подати для підтвердження даних.

Пільги надаються сім'ям, де батьки (чи один із батьків) проживають разом та виховують трьох і більше дітей. Це можуть бути як подружжя, так і один батько чи мати, що самостійно виховують дітей.

Таким чином, багатодітні сім'ї мають право на суттєву підтримку від держави, що сприяє полегшенню їхнього матеріального становища.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адміністрація Білого дому подала до суду заяву про скасування наказу окружного судді, бо він блокує роботу Мінфіну США

Адвокати адміністрації Дональда Трампа стверджують, що наказ, виданий на вихідних федеральним окружним суддею в Нью-Йорку, є настільки масштабним, що може навіть заборонити міністру фінансів Скотту Бессенту повноцінно керувати казначейством.

ЄС перегляне свою багатомільярдну іноземну допомогу, бо не може дозволити собі бути «донором останньої інстанції» – Bloomberg

ЄС прагне реструктуризувати свою зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів

Виступ на Круглому столі «Щодо обговорення питань суддівської незалежності»

Олександр Сасевич: «З огляду на недієвість окремих заходів реагування, нагальним завданням на сьогодні є налагодження конструктивного діалогу між окремими державними органами в умовах чіткого усвідомлення необхідності забезпечення функціонування незалежного суду в Україні, адже цілком очевидно, що виведення з ладу або неповноцінне функціонування хоча б одного з елементів гарантійного механізму позначається на роботі всієї системи».

Дональд Трамп розкритикував рішення окружного судді про блокування доступу команді Ілона Маска до аудиту грошових переказів Мінфіну США

В свою чергу, Ілон Маск закликав до імпічменту судді, який заблокував доступ DOGE до системи Міністерства фінансів, через яку можна було побачити, кому насправді йшли виплати.

РНБО може розглянути питання про повернення народу України незаконно вкрадених родовищ корисних копалин – Данило Гетманцев

Для того, аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати, але за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища роздані «поважним» людям – Данило Гетманцев.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    завідувач кафедри Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду