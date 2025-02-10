Як отримати статус багатодітної сім’ї та які вона має пільги – подробиці

Українські багатодітні сім'ї можуть отримати знижки на комунальні послуги та безкоштовний проїзд.

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В Україні багатодітні сім'ї, що виховують трьох і більше дітей, мають право на низку соціальних пільг та підтримки від держави. Сім'ї можуть отримати 50% знижку на комунальні послуги, безкоштовні ліки за рецептами, а також безкоштовний проїзд для дітей у громадському транспорті. Про це розповіли в Уряді.

Крім того, держава надає щомісячну допомогу в розмірі 2100 гривень на третю та наступну дитину до 6 років. Оформити ці пільги можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних адміністрацій або у міських рад об'єднаних територіальних громад.

Для отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини потрібно подати заяву, яку можна подати особисто, через законного представника, або надіслати поштою. Крім того, необхідно подати низку документів: копії свідоцтва про народження дітей, документи про шлюб батьків, а також копії паспортів.

Якщо інформація відсутня в електронних реєстрах, заявнику буде надіслано повідомлення з переліком додаткових документів, які необхідно подати для підтвердження даних.

Пільги надаються сім'ям, де батьки (чи один із батьків) проживають разом та виховують трьох і більше дітей. Це можуть бути як подружжя, так і один батько чи мати, що самостійно виховують дітей.

Таким чином, багатодітні сім'ї мають право на суттєву підтримку від держави, що сприяє полегшенню їхнього матеріального становища.

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