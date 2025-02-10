Ольга Стефанішина зазначила, що адаптація законодавства України до права ЄС була і залишається основою цього процесу навіть в умовах повномасштабної агресії.

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Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що у Брюсселі розпочались двосторонні зустрічі Україна-ЄС щодо захисту прав споживачів та охорони здоровʼя.

Виступаючи зі вступним словом, голова Делегації Ольга Стефанішина наголосила, що для держави, сфера захисту прав споживачів завжди була пріоритетною.

«Одним з перших законів і нормативних актів, ухвалених в Україні після здобуття Незалежності, був Закон про захист прав споживачів – ключове ринкове регулювання, вкрай необхідне в Україні. І це також стосується політики у сфері громадського здоров'я. За останні роки, в межах Угоди про асоціацію, ми втілили суттєві реформи для зміцнення нашої нормативно-правової бази щодо ​​регулювання у сфері громадського здоров'я та захисту прав споживачів. Ми вдосконалили ринковий нагляд та посилили права споживачів. Адаптація нашого законодавства до права ЄС була і залишається основою цього процесу навіть в умовах повномасштабної агресії», – підкреслила Віцепремʼєр-міністерка.

Урядовиця підкреслила, що ці зусилля з боку України включають гармонізацію законодавства про захист прав споживачів з директивами ЄС, забезпечення високого рівня захисту прав споживачів, прозорості та чіткого механізму правозастосування.

Під час зустрічей українська делегація представить доповіді, що охоплюють такі питання: загальні принципи споживчої політики ЄС та України; захист прав споживачів; безпека продукції; лікарські засоби; косметична продукція; контроль над обігом тютюна; нерівність у сфері охорони здоров'я; антикорупційні заходи у сфері охорони здоров'я; та багато інших.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів . Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня.

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