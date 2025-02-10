На Вінниччині судитимуть директорку дитсадка, яка списала бюджетні кошти під час ремонту

Наприкінці 2021 року було підписано акти виконаних робіт на суму 900 тисяч за реконструкцію покрівлі дитячого садка, хоча роботи не були виконані в повному обсязі.

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На Вінниччині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексочільниці одного із дошкільних навчальних закладів Гайсинського району за розтрату бюджетних під час проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Ексдиректорка обвинувачується в тому, що у кінці 2021 року знаючи, що роботи за договором підряду по реконструкції покрівлі будівлі дитячого садка виконано не в повному обсязі, підписала два акта приймання виконаних робіт на загальну суму 900 тис. грн, які в подальшому були використанні для списання бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування, шляхом проведення ряду судових експертиз, встановлені збитки територіальній громаді на суму понад 500 тисяч гривень.

Наразі прокурори скерували справу до суду, а в інтересах Гайсинської територіальної громади заявлено позов про відшкодування спричиненої шкоди.

Екдиректорці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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