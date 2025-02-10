У Мюнхені розпочався суд у справі про вбивство двох українських військових – росіянин визнав провину

Росіянин в Мюнхені визнаний винним у вбивстві двох українців через суперечку про війну.

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У Мюнхені відбулося судове засідання у справі про вбивство двох українських військових, яке сталося в місті Мурнау в квітні минулого року. 58-річний росіянин, підозрюваний у злочині, визнаний винним у нападі на двох поранених солдатів, віком 23 і 36 років. Про це повідомляє DW, пише «Європейська правда».

Інцидент стався, коли двоє українських військових, що проходили реабілітацію в місцевій травматологічній клініці, разом із підозрюваним випивали в барі. Спір на тему російського вторгнення в Україну переріс у конфлікт, який закінчився нападом: росіянин накинувся з ножем на своїх співрозмовників.

У понеділок, на початку судового засідання, підозрюваний через свого адвоката висловив жаль за вчинене, зазначивши: «Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося».

За словами прокурорів, напад став результатом того, що підозрюваний відчув себе «ущемленим у своїй національній гордості» через суперечку про війну в Україні. За інформацією Центрального управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена, чоловік є прихильником «роздутого російського націоналізму» та відкрито підтримує російське вторгнення в Україну.

Справу продовжують слухати у суді, і підозрюваному загрожує серйозне покарання за вбивство.

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