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У Києві покарали водія елітного Mercedes, який проїхався смугою для маршрутних транспортних засобів

23:12, 11 лютого 2025
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія елітного Mercedes, який проїхався смугою для маршрутних транспортних засобів
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У Шевченківському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes, який рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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Національна поліція Київ

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