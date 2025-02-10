В Мюнхене начался суд по делу об убийстве двух украинских военных – россиянин признал вину

Россиянин в Мюнхене признан виновным в убийстве двух украинцев из-за спора о войне.

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В Мюнхене состоялось судебное заседание по делу об убийстве двух украинских военных, которое произошло в городе Мурнау в апреле прошлого года. 58-летний россиянин, подозреваемый в преступлении, признан виновным в нападении на двух раненых солдат, в возрасте 23 и 36 лет. Об этом сообщает DW, пишет «Европейская правда».

Инцидент произошел, когда двое украинских военных, проходивших реабилитацию в местной травматологической клинике, вместе с подозреваемым выпивали в баре. Спор на тему российского вторжения в Украину перерос в конфликт, который закончился нападением: россиянин набросился с ножом на своих собеседников.

В понедельник, в начале судебного заседания, подозреваемый через своего адвоката выразил сожаление за содеянное, отметив: «Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся».

По словам прокуроров, нападение стало результатом того, что подозреваемый почувствовал себя «ущемленным в своей национальной гордости» из-за спора о войне в Украине. По информации Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена, мужчина является сторонником «раздутого русского национализма» и открыто поддерживает российское вторжение в Украину.

Дело продолжают слушать в суде, и подозреваемому грозит серьезное наказание за убийство.

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