В Винницкой области будут судить директора детсада, которая списала бюджетные средства во время ремонта

В Винницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении эксочильницы одного из дошкольных учебных заведений Гайсинского района за растрату бюджетных во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает областная прокуратура.
Эксдиректор обвиняется в том, что в конце 2021 года зная, что работы по договору подряда по реконструкции кровли здания детского сада выполнены не в полном объеме, подписала два акта приемки выполненных работ на общую сумму 900 тыс. гривен, которые были использованы для списания бюджетных средств.
В ходе досудебного расследования путем проведения ряда судебных экспертиз установлены убытки территориальной общине на сумму более 500 тысяч гривен.
Прокуроры направили дело в суд, а в интересах Гайсинской территориальной общины заявлен иск о возмещении причиненного вреда.
Экс-директору грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
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