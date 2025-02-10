В Винницкой области будут судить директора детсада, которая списала бюджетные средства во время ремонта

В конце 2021 года были подписаны акты выполненных работ на сумму 900 тысяч за реконструкцию кровли детского сада, хотя работы не были выполнены в полном объеме.

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В Винницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении эксочильницы одного из дошкольных учебных заведений Гайсинского района за растрату бюджетных во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Эксдиректор обвиняется в том, что в конце 2021 года зная, что работы по договору подряда по реконструкции кровли здания детского сада выполнены не в полном объеме, подписала два акта приемки выполненных работ на общую сумму 900 тыс. гривен, которые были использованы для списания бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования путем проведения ряда судебных экспертиз установлены убытки территориальной общине на сумму более 500 тысяч гривен.

Прокуроры направили дело в суд, а в интересах Гайсинской территориальной общины заявлен иск о возмещении причиненного вреда.

Экс-директору грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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