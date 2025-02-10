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В Брюсселе начались двусторонние встречи Украина-ЕС по защите прав потребителей и здравоохранения

16:13, 10 февраля 2025
Ольга Стефанишина отметила, что адаптация законодательства Украины к праву ЕС была и остается основой этого процесса даже в условиях полномасштабной агрессии.
В Брюсселе начались двусторонние встречи Украина-ЕС по защите прав потребителей и здравоохранения
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министерство юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что в Брюсселе начались двусторонние встречи Украина-ЕС по защите прав потребителей и здравоохранения.

Выступая со вступительным словом, председатель Делегации Ольга Стефанишина подчеркнула, что для государства сфера защиты прав потребителей всегда была приоритетной.

 Одним из первых законов и нормативных актов, принятых в Украине после обретения Независимости, был Закон о защите прав потребителей – ключевое рыночное регулирование, крайне необходимое в Украине. И это касается политики в сфере общественного здоровья. За последние годы, в рамках Соглашения об ассоциации, мы реализовали существенные реформы для укрепления нашей нормативно-правовой базы по регулированию в сфере общественного здоровья и защиты прав потребителей. Мы усовершенствовали рыночный надзор и усилили права потребителей. Адаптация нашего законодательства к праву ЕС была и остается основой этого процесса даже в условиях полномасштабной агрессии», – подчеркнула вице-премьер-министр.

Чиновница подчеркнула, что эти усилия со стороны Украины включают гармонизацию законодательства о защите прав потребителей с директивами ЕС, обеспечение высокого уровня защиты прав потребителей, прозрачности и четкого механизма правоприменения.

В ходе встреч украинская делегация представит доклады, охватывающие следующие вопросы: общие принципы потребительской политики ЕС и Украины; защита прав потребителей; безопасность продукции; лекарственные средства; косметическая продукция; контроль над оборотом табака; неравенство в сфере здравоохранения; антикоррупционные меры в области здравоохранения; и многие другие.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во время председательства Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом по 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — по «фундаментальным» требованиям — уже в марте 2025 года, а второй по корректировке общей внешней политики и политики безопасности — до июня. 

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ЕС Украина

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