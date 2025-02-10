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Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про відставку під загрозою імпічменту в парламенті

15:55, 10 лютого 2025
Своє рішення він мотивував бажанням уникнути кризи в країні, яку могло викликати його відсторонення з посади.
Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про відставку під загрозою імпічменту в парламенті
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Президент Румунії Клаус Йоганніс вирішив піти у відставку напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент. Про це повідомляє digi24.ro.

Йоганніс зазначив, що його відставка набуде чинності в середу, 12 лютого. Своє рішення він мотивував бажанням уникнути кризи в країні, яку могло викликати його відсторонення з посади.

«Через кілька днів румунський парламент проголосує за моє відсторонення, і Румунія опиниться в кризі, тому що буде оголошено референдум. Усе це матиме внутрішні і, на жаль, зовнішні наслідки. Щоб позбавити Румунію та її громадян від кризи, я подаю у відставку з посади президента Румунії. Післязавтра, 12 лютого, я піду з посади», — заявив Йоганніс.

Другий і останній термін Йоганніса закінчився 21 грудня 2024 року.

Однак новий президент Румунії так і не був обраний, а Конституційний суд вирішив як скасувати президентські вибори, так і дозволити Йоганнісу залишатися на посаді до початку мандату нового президента.

Проте Йоганніс оголосив про своє рішення піти у відставку. Це сталося після того, як опозиційні партії втретє подали запит на його відсторонення від посади. Очікувалось, що об’єднані палати румунського парламенту проголосують 11 лютого за цим запитом.

Як відомо, президентські вибори в Румунії заплановані на 4 травня.

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президент Румунія

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