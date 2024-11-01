Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Виїзд матері з дитиною за кордон через війну не може бути розцінений як ухилення від виконання судового рішення — суд

17:53, 1 листопада 2024
Державний виконавець просила суд тимчасово обмежити виїзд жительки Хмельниччини за кордон через її ухилення від виконання судового рішення про забезпечення побачень доньки з батьком.
Виїзд матері з дитиною за кордон через війну не може бути розцінений як ухилення від виконання судового рішення — суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З поданням про тимчасове обмеження боржниці у праві виїзду за межі України до суду звернулася державний виконавець. Пояснила, що на виконанні Дунаєвецького відділу державної виконавчої служби перебуває провадження з примусового виконання ухвали суду про зобов`язання жительки Хмельниччини забезпечити безперешкодні побачення малолітньої доньки з її батьком. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

За словами державного виконавця, попри штрафи жінка ухиляється від виконання судового рішення, а 30 червня 2024 року перетнула державний кордон України. Тому посадовець просила суд тимчасово, до виконання зобов`язань за виконавчим листом, обмежити боржницю у праві виїзду за кордон.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області у задоволенні заяви відмовив. Виходив з того, що жінка була змушена виїхати за межі України через загрозу своєму життю та життю дитини у зв`язку із повномасштабним вторгненням військ рф, тому в її діях немає ознак ухилення від виконання судового рішення, відтак – і правових підстав для обмеження її у праві виїзду за кордон.

Батько дитини оскаржив ухвалу суду першої інстанції до апеляційного суду, просив її скасувати та задовольнити заяву. На його переконання, жінка виїхала з дитиною за кордон з метою ухилення від виконання судового рішення, позаяк знала про виконавче провадження щодо неї.

На думку апеляційного суду, доводи апелянта не підтверджені належними доказами та є його припущеннями.

ХАС зауважив, що через збройну агресію рф проти України виїзд матері з дитиною за кордон з метою захисту свого та дитини здоров`я і життя – вимушений крок і не може бути розцінений як порушення вимог закону, зокрема, й щодо виконання судового рішення.

«Колегія суддів також звертає увагу, що зобов`язання, встановлене ухвалою суду, передбачає забезпечення з боку [боржниці] безперешкодного побачення малолітньої дочки зі своїм батьком, згідно з визначеним судом графіком. В той же час, державним виконавцем не наведено обґрунтування, в який саме спосіб обмеження у праві виїзду за межі України забезпечить чи то посприяє виконанню відповідного судового рішення», – зазначив апеляційний суд.

Тому колегія суддів погодилася з висновками місцевого суду та залишила без задоволення вимоги апелянта.

З постановою апеляційного суду у справі № 674/1092/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео