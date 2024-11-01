Виїзд матері з дитиною за кордон через війну не може бути розцінений як ухилення від виконання судового рішення — суд

Державний виконавець просила суд тимчасово обмежити виїзд жительки Хмельниччини за кордон через її ухилення від виконання судового рішення про забезпечення побачень доньки з батьком.

З поданням про тимчасове обмеження боржниці у праві виїзду за межі України до суду звернулася державний виконавець. Пояснила, що на виконанні Дунаєвецького відділу державної виконавчої служби перебуває провадження з примусового виконання ухвали суду про зобов`язання жительки Хмельниччини забезпечити безперешкодні побачення малолітньої доньки з її батьком. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За словами державного виконавця, попри штрафи жінка ухиляється від виконання судового рішення, а 30 червня 2024 року перетнула державний кордон України. Тому посадовець просила суд тимчасово, до виконання зобов`язань за виконавчим листом, обмежити боржницю у праві виїзду за кордон.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області у задоволенні заяви відмовив. Виходив з того, що жінка була змушена виїхати за межі України через загрозу своєму життю та життю дитини у зв`язку із повномасштабним вторгненням військ рф, тому в її діях немає ознак ухилення від виконання судового рішення, відтак – і правових підстав для обмеження її у праві виїзду за кордон.

Батько дитини оскаржив ухвалу суду першої інстанції до апеляційного суду, просив її скасувати та задовольнити заяву. На його переконання, жінка виїхала з дитиною за кордон з метою ухилення від виконання судового рішення, позаяк знала про виконавче провадження щодо неї.

На думку апеляційного суду, доводи апелянта не підтверджені належними доказами та є його припущеннями.

ХАС зауважив, що через збройну агресію рф проти України виїзд матері з дитиною за кордон з метою захисту свого та дитини здоров`я і життя – вимушений крок і не може бути розцінений як порушення вимог закону, зокрема, й щодо виконання судового рішення.

«Колегія суддів також звертає увагу, що зобов`язання, встановлене ухвалою суду, передбачає забезпечення з боку [боржниці] безперешкодного побачення малолітньої дочки зі своїм батьком, згідно з визначеним судом графіком. В той же час, державним виконавцем не наведено обґрунтування, в який саме спосіб обмеження у праві виїзду за межі України забезпечить чи то посприяє виконанню відповідного судового рішення», – зазначив апеляційний суд.

Тому колегія суддів погодилася з висновками місцевого суду та залишила без задоволення вимоги апелянта.

З постановою апеляційного суду у справі № 674/1092/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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