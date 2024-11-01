Выезд матери с ребенком за границу из-за войны не может быть расценен как уклонение от исполнения судебного решения — суд

Государственный исполнитель просил суд временно ограничить выезд жительницы Хмельницкой области за границу из-за ее уклонения от исполнения судебного решения об обеспечении свиданий дочери с отцом.

С представлением о временном ограничении должницы в праве выезда за пределы Украины в суд обратилась государственный исполнитель. Объяснила, что на исполнении Дунаевецкого отдела государственной исполнительной службы находится производство по принудительному исполнению определения суда об обязательстве жительницы Хмельницкой области обеспечить беспрепятственные свидания малолетней дочери с ее отцом. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По словам государственного исполнителя, несмотря на штрафы, женщина уклоняется от исполнения судебного решения, а 30 июня 2024 года пересекла государственную границу Украины. Поэтому должностное лицо просило суд временно, к выполнению обязательств по исполнительному листу, ограничить должницу в праве выезда за границу.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области в удовлетворении заявления отказал. Выходил из того, что женщина была вынуждена выехать за пределы Украины из-за угрозы своей жизни и жизни ребенка в связи с полномасштабным вторжением войск рф, поэтому в ее действиях нет признаков уклонения от исполнения судебного решения, следовательно – и правовых оснований для ограничения его в правые выезда за границу.

Отец ребенка обжаловал определение суда первой инстанции в апелляционный суд, просил его отменить и удовлетворить заявление. По его убеждению, женщина уехала с ребенком за границу с целью уклонения от исполнения судебного решения, поскольку знала об исполнительном производстве по нему.

По мнению апелляционного суда, доводы апеллянта не подтверждены надлежащими доказательствами и его предположениями.

ХАС отметил, что из-за вооруженной агрессии рф против Украины выезд матери с ребенком за границу с целью защиты своего и ребенка здоровья и жизни – вынужденный шаг и не может быть расценен как нарушение требований закона, в частности, и по исполнению судебного решения.

«Коллегия судей также обращает внимание, что обязательство, установленное определением суда, предусматривает обеспечение со стороны [должницы] беспрепятственного свидания малолетней дочери со своим отцом, согласно определенному судом графику. В то же время, государственным исполнителем не приведено обоснование, каким образом ограничение в праве выезда за пределы Украины обеспечит или поспособствует выполнению соответствующего судебного решения», – отметил апелляционный суд.

Поэтому коллегия судей согласилась с выводами местного суда и оставила без удовлетворения требования апеллянта.

С постановлением апелляционного суда по делу №674/1092/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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