Верховний Суд оприлюднив огляди практики Суду справедливості ЄС

Огляди рішень Суду справедливості ЄС оприлюднили за листопад – грудень 2024 року і січень – лютий 2025 року.

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Верховний Суд підготував огляди практики Суду справедливості ЄС (рішення за листопад – грудень 2024 року і січень – лютий 2025 року) із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Серед яких:

25 лютого 2025 року Суд справедливості ЄС (Велика Палата) ухвалив рішення у справах Sąd Rejonowy w Białymstoku та Adoreikė (C-146/23 і C-374/23), які стосувалися гарантій незалежності судової влади у зв’язку з механізмами визначення винагороди суддів у Польщі та Литві. Суд справедливості ЄС уточнив умови, за яких принцип незалежності судової влади не перешкоджає законодавчій та виконавчій владі Держави-члена, по-перше, визначати розмір винагороди суддів і, по-друге, відступати від національного законодавства, яке об'єктивно визначає детальні правила визначення розміру винагороди суддів, шляхом прийняття рішення про збільшення розміру цієї винагороди на суму, меншу ніж передбачено цим законодавством, або навіть про замороження чи зменшення розміру цієї винагороди.

Відступ від загальних правил щодо винагороди суддів має бути передбачений законом, а його положення повинні бути об’єктивними, передбачуваними та прозорими. Він повинен мати об’єктивну мету загального інтересу, наприклад усунення надмірного дефіциту бюджету, бути належно обґрунтованим і не спрямованим конкретно на суддів, а бути частиною загальної системи, щоб впливати на винагороду державних службовців у цілому. Крім того, такий відступ повинен залишатися винятковим і тимчасовим, а його вплив на винагороду суддів не має бути непропорційним до поставленої мети. Водночас, як зауважив Суд СЄС, навіть за умов серйозної кризи рівень суддівської винагороди має залишатися достатнім для забезпечення незалежності суддів. Нарешті, такий відступ повинен підлягати ефективному судовому контролю згідно з процесуальними нормами відповідної Держави.

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