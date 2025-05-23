Верховный Суд обнародовал обзоры практики Суда справедливости ЕС

Обзоры решений Суда справедливости ЕС обнародованы за ноябрь – декабрь 2024 года и январь – февраль 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд подготовил обзоры практики Суда справедливости ЕС (решения за ноябрь – декабрь 2024 года и январь – февраль 2025 года) с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

Среди них:

25 февраля 2025 года Суд справедливости ЕС (Большая палата) принял решение по делам Sąd Rejonowy w Białymstoku и Adoreikė (C-146/23 и C-374/23), которые касались гарантий независимости судебной власти в связи с механизмами определения вознаграждения судей в Польше и Литве. Суд справедливости ЕС уточнил условия, при которых принцип независимости судебной власти не препятствует законодательной и исполнительной власти Государства-члена, во-первых, устанавливать размер вознаграждения судей и, во-вторых, отступать от национального законодательства, которое объективно определяет подробные правила установления размера вознаграждения судей, путем принятия решения об увеличении размера этого вознаграждения на сумму, меньшую, чем предусмотрено этим законодательством, или даже о замораживании либо уменьшении размера этого вознаграждения.

Отступление от общих правил относительно вознаграждения судей должно быть предусмотрено законом, а его положения должны быть объективными, предсказуемыми и прозрачными. Оно должно иметь объективную цель общего интереса, например устранение чрезмерного дефицита бюджета, быть должным образом обосновано и не направлено конкретно на судей, а быть частью общей системы, чтобы влиять на вознаграждение государственных служащих в целом. Кроме того, такое отступление должно оставаться исключительным и временным, а его влияние на вознаграждение судей не должно быть несоразмерным поставленной цели. В то же время, как отметил Суд ЕС, даже в условиях серьезного кризиса уровень судейского вознаграждения должен оставаться достаточным для обеспечения независимости судей. Наконец, такое отступление должно подлежать эффективному судебному контролю в соответствии с процессуальными нормами соответствующего Государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.