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Верховный Суд обнародовал обзоры практики Суда справедливости ЕС

10:26, 23 мая 2025
Обзоры решений Суда справедливости ЕС обнародованы за ноябрь – декабрь 2024 года и январь – февраль 2025 года.
Верховный Суд обнародовал обзоры практики Суда справедливости ЕС
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Верховный Суд подготовил обзоры практики Суда справедливости ЕС (решения за ноябрь – декабрь 2024 года и январь – февраль 2025 года) с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

Среди них:

25 февраля 2025 года Суд справедливости ЕС (Большая палата) принял решение по делам Sąd Rejonowy w Białymstoku и Adoreikė (C-146/23 и C-374/23), которые касались гарантий независимости судебной власти в связи с механизмами определения вознаграждения судей в Польше и Литве. Суд справедливости ЕС уточнил условия, при которых принцип независимости судебной власти не препятствует законодательной и исполнительной власти Государства-члена, во-первых, устанавливать размер вознаграждения судей и, во-вторых, отступать от национального законодательства, которое объективно определяет подробные правила установления размера вознаграждения судей, путем принятия решения об увеличении размера этого вознаграждения на сумму, меньшую, чем предусмотрено этим законодательством, или даже о замораживании либо уменьшении размера этого вознаграждения.

Отступление от общих правил относительно вознаграждения судей должно быть предусмотрено законом, а его положения должны быть объективными, предсказуемыми и прозрачными. Оно должно иметь объективную цель общего интереса, например устранение чрезмерного дефицита бюджета, быть должным образом обосновано и не направлено конкретно на судей, а быть частью общей системы, чтобы влиять на вознаграждение государственных служащих в целом. Кроме того, такое отступление должно оставаться исключительным и временным, а его влияние на вознаграждение судей не должно быть несоразмерным поставленной цели. В то же время, как отметил Суд ЕС, даже в условиях серьезного кризиса уровень судейского вознаграждения должен оставаться достаточным для обеспечения независимости судей. Наконец, такое отступление должно подлежать эффективному судебному контролю в соответствии с процессуальными нормами соответствующего Государства.

 

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