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Мобилизированный работник признан без вести пропавшим — должен ли работодатель сохранять должность

17:02, 23 мая 2025
Какие действия работодателя, если мобилизованного работника сочли пропавшим без вести.
Мобилизированный работник признан без вести пропавшим — должен ли работодатель сохранять должность
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Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, должен ли работодатель продолжать сохранять должность и рабочее место, если мобилизованный работник признан без вести пропавшим.

Согласно статье 119 КЗоТ, за работниками, направленными для прохождения базовой военной службы, призванными на военную службу по призыву офицерского состава, на службу по призыву в период мобилизации, в особый период, на службу по призыву из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в течение особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения, сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности, а также у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на момент призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Гарантии, определенные в части третьей этой статьи, сохраняются за работниками, которые во время прохождения военной службы получили ранения (иные повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны без вести пропавшими — на срок до дня, следующего за днем их постановки на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, соответствующих подразделениях разведывательных органов Украины после их увольнения с военной службы в случае завершения лечения в медицинских учреждениях независимо от срока лечения, возвращения из плена, появления после признания без вести пропавшими или до дня объявления судом умершими.

Гарантии, определенные в части третьей этой статьи, не распространяются на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также, в части сохранения рабочего места и должности, — на лиц, занимавших выборные должности в органах местного самоуправления, срок полномочий которых истек.

Гарантии, предусмотренные частями второй и третьей этой статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка прохождения военной службы (военных уголовных правонарушений) в особый период, и приговор в отношении которых вступил в законную силу.

Таким образом, в соответствии с ч. 3 ст. 119 КЗоТ, работодатель обязан сохранять за мобилизованным работником место работы и должность до его возвращения (демобилизации).

Прекращение трудовых отношений в случае смерти работника, признания его судом без вести пропавшим или объявления умершим (при наличии документального подтверждения одного из этих фактов) осуществляется работодателем на основании п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

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Гоструда мобилизация трудовые отношения

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