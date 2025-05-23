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Охота на военных в СЗЧ – на Полтавщине создадут мобильные блокпосты

10:08, 23 мая 2025
Блокпосты с полицией, СБУ и ТЦК появятся в каждом районе Полтавской области.
Охота на военных в СЗЧ – на Полтавщине создадут мобильные блокпосты
Фото: 24 Канал
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Во всех четырех районах Полтавщины - Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском - установят мобильные блокпосты. Об этом сообщили источники Общественного в Полтавской областной военной администрации.

Блокпосты создают в рамках мероприятий по розыску военнослужащих ВСУ, которые находятся в статусе СЗЧ - самовольного оставления части. Решение об их развертывании принял Совет обороны Полтавской области еще 7 мая, а в силу оно вступило с 14 мая в соответствии с распоряжением начальника ОВА №474.

В состав дежурных групп на блокпостах войдут:

- 6 полицейских, в том числе патрульные;

- 4 представителя территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

- 1 работник зонального отдела Военной службы правопорядка;

- 1 сотрудник СБУ (при необходимости).

Кроме того, органы местного самоуправления должны предусмотреть финансирование на установку систем видеонаблюдения с их дальнейшей интеграцией в региональную сеть «Безопасная Полтавщина».

Несмотря на то, что точные цифры по СЗЧ не разглашаются, по официальному отчету Офиса Генпрокурора, только с января по апрель 2025 года в Украине зафиксировано более 61 тысячи случаев самовольного оставления части и почти 9,4 тысячи дезертирств.

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полиция военные Полтава ТЦК СЗЧ

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