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Полювання на військових у СЗЧ – на Полтавщині створять мобільні блокпости

10:08, 23 травня 2025
Блокпости з поліцією, СБУ та ТЦК з’являться в кожному районі Полтавської області.
Полювання на військових у СЗЧ – на Полтавщині створять мобільні блокпости
Фото: 24 Канал
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У всіх чотирьох районах Полтавщини — Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському — встановлять мобільні блокпости. Про це повідомили джерела Суспільного в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Блокпости створюють у межах заходів із розшуку військовослужбовців ЗСУ, які перебувають у статусі СЗЧ — самовільного залишення частини. Рішення про їх розгортання ухвалила Рада оборони Полтавської області ще 7 травня, а чинності воно набуло з 14 травня відповідно до розпорядження начальника ОВА №474.

До складу чергових груп на блокпостах увійдуть:

  • 6 поліцейських, зокрема патрульні;
  • 4 представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • 1 працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;
  • 1 співробітник СБУ (за потреби).

Крім того, органи місцевого самоврядування повинні передбачити фінансування на встановлення систем відеоспостереження з їх подальшою інтеграцією в регіональну мережу «Безпечна Полтавщина».

Попри те, що точні цифри щодо СЗЧ не розголошуються, за офіційним звітом Офісу Генпрокурора, лише з січня по квітень 2025 року в Україні зафіксовано понад 61 тисячу випадків самовільного залишення частини та майже 9,4 тисячі дезертирств.

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поліція військові Полтава ТЦК СЗЧ

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