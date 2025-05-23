Арест имущества не отменяет ипотеку – решение Верховного Суда

Арест имущества в порядке обеспечения иска не отменяет приоритетности прав ипотекодержателя – ОП КЦС ВС.

Фото: creditdebt

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Верховный Суд Украины, принимая решение в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, подтвердил: арест имущества в качестве обеспечения иска не лишает ипотекодержателя его приоритетного права, если это право возникло до вынесения соответствующего постановления. К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

В деле, которое пересматривалось, истица обратилась в суд с иском к ответчице о взыскании задолженности по договору займа. Кроме того, ссылаясь на наличие доказательств, подтверждающих намерение ответчицы отчудить свое единственное имущество, которое может быть использовано для погашения задолженности по договору займа, истица просила применить меры обеспечения иска путем наложения ареста на такое имущество с целью гарантирования реального исполнения потенциального судебного решения.

Районный суд заявление об обеспечении иска удовлетворил. Ипотекодержатель имущества, на которое постановлением суда первой инстанции наложен арест, который не является участником дела, обжаловал постановление районного суда в апелляционном порядке.

Отменяя определение суда первой инстанции об обеспечении иска и отказывая в удовлетворении заявления истицы о принятии мер обеспечения иска, апелляционный суд исходил из того, что наложение ареста на ипотечное имущество непосредственно нарушает имущественные права ипотекодержателя, который не был привлечен к участию в деле, и лишает его возможности реализовать свое приоритетное право на удовлетворение требований за счет предмета ипотеки.

ОП КЦС ВС, обеспечивая единство судебной практики и отступая от заключения коллегии судей другой судебной палаты в подобном деле, не согласилась с апелляционным судом, отметив, что принятые районным судом меры обеспечения иска в этом случае направлены исключительно на ограничение субъективных прав ответчика как собственника недвижимого имущества по совершению действий по возможному его отчуждению при решении спора о взыскании займа. При этом сути ипотеки как вида обеспечения такие меры не меняют и не ограничивают права ипотекодержателя.

Положениями ч. 1 ст. 352 ГПК Украины определено, что участники дела, а также лица, не принимавшие участия в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, имеют право обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично.

Направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, ОП КЦС ВС обратила внимание на то, что апелляционный суд, открывая апелляционное производство по жалобе лица, не принимавшего участия в деле, и удовлетворяя такую жалобу по основаниям нарушения прав ипотекодержателя, должен учесть положения Закона Украины «Об ипотеке» и правила о приоритете ипотеки для обоснования наличия оснований для пересмотра судебного решения суда первой инстанции.

В случае обеспечения иска по делу, в котором ипотекодержатель не является участником дела и в котором обеспечивается иск в отношении имущества, переданного в ипотеку, а право ипотекодержателя это лицо приобрело до обеспечения иска, права и интересы ипотекодержателя защищены правилами приоритетности ипотеки, потребности в обжаловании любого обеспечения иска, учитывая нарушение прав ипотекодержателя, нет.

Постановление ОП КЦС ВС от 5 мая 2025 года по делу № 466/2651/23 (производство № 61-6083сво24).

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