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23 мая отмечают День морской пехоты Украины

09:50, 23 мая 2025
Кроме того, 23 мая в Украине День Героев.
23 мая отмечают День морской пехоты Украины
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23 мая в Украине отмечают сразу три государственных праздника - День Героев, День морской пехоты и День каштановых свечей. Кроме того, в мире отмечают Всемирный день черепахи и Всемирный день спортивной борьбы. Православная церковь чтит память преподобного исповедника Михаила и святой преподобной Ефросинии.

День Героев

Отмечается ежегодно в честь борцов за свободу и независимость Украины. Инициированный Организацией украинских националистов, праздник чтит память легендарных защитников со времен Киевской Руси до наших дней - героев Запорожской Сечи, Украинской Народной Республики, Украинской повстанческой армии и современных воинов, которые ценой жизни защищают Украину во время войны с РФ.

День морской пехоты Украины

Установлен указом Президента от 23 мая 2018 года, это профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ. Именно в этот день в 1992 году было положено начало формированию современных морских пехотинцев. Героические традиции предков - от пехотинцев казацких флотов до Сагайдачного - сегодня продолжают те, кто получил боевой меч со знака морской пехоты. Девиз «Верный всегда» означает непоколебимую преданность народу, присяге и готовность выполнить любое задание.

Еще в этот день в истории:

- 1938 - агент НКВД Павел Судоплатов убил лидера ОУН Евгения Коновальца.

- 1949 - в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.

- 1951 - Тибетцы подписали Семнадцатипунктное соглашение с Китаем.

- 1984 - в США официально признано вредным пассивное курение.

- 1988 - Мишель Платини объявил о завершении карьеры футболиста.

- 1995 - выпущена первая версия языка программирования Java.

- 2006 - Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории; на Аляске извергается вулкан Маунт-Кливленд.

- 2008 - открыта 46-я станция киевского метро «Красный хутор».

- 2015 - в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики погибли по меньшей мере 30 человек.

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свято

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