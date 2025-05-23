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Самолеты превращаются в маршрутки – бюджетные авиалинии могут ввести стоячие места

09:32, 23 мая 2025
Стоячие кресла в самолетах могут появиться уже в 2026 году.
Самолеты превращаются в маршрутки – бюджетные авиалинии могут ввести стоячие места
Фото: express
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Итальянский производитель авиационного интерьера Aviointeriors сообщил о завершении необходимых испытаний безопасности для концепции стоячих мест в пассажирском самолете. Как пишет Express, бюджет авиаперевозчики смогут начать оснащать свои салоны такими креслами уже в следующем году.

Система под названием Skyrider предусматривает сиденья с мягкой спинкой, к которым пассажиры могут только присесть или опираться, но не занимать горизонтальное положение. Благодаря такому решению авиакомпании смогут увеличить количество пассажиров на борту примерно на 20%, что особенно выгодно на коротких маршрутах продолжительностью до двух часов.

Концепция Skyrider впервые была представлена в 2018 году. Тогда представитель Aviointeriors отмечал, что модульные «американские горки» открывают новые возможности для бюджетных перелетов, позволяя перевозить больше пассажиров без значительного снижения уровня комфорта.

«Skyrider 2.0 - это инновационное сиденье, - прокомментировали в компании, - Оно позволяет достичь сверхвысокой плотности размещения пассажиров в салоне самолета. Skyrider 2.0 открывает возможность путешествий для более широкого круга пассажиров, а также создает пространство для введения смешанных классов в одном самолете. Его главная особенность - оригинальное сиденье снизу, что обеспечивает более вертикальное положение тела пассажира и позволяет устанавливать кресла с меньшим междурядьем, сохраняя при этом приемлемый уровень комфорта».

Планируется, что подобные стоячие места будут использовать преимущественно на коротких авиарейсах, где пассажиры проводят в воздухе не более двух часов. Если авиакомпании действительно начнут монтировать Skyrider в своих самолетах в 2026 году, это может стать одним из самых радикальных шагов в истории бюджетных авиаперевозок.

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авиация

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