Практика судов
  1. В мире

Или мир, или новые санкции и 500% пошлины – Сенат США угрожает Кремлю экономическим ударом

09:14, 23 мая 2025
Сенат США угрожает Путину новыми санкциями, если Кремль не предложит серьезного перемирия – Axios.
Или мир, или новые санкции и 500% пошлины – Сенат США угрожает Кремлю экономическим ударом
Фото: eurointegration
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун (Южная Дакота) заявил, что американский Сенат готов принять новые санкции против России, если Путин не сделает «серьезного предложения по немедленному прекращению огня» в Украине. Об этом сообщает издание Axios.

«Если Россия не желает заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции, чтобы заставить Путина начать переговоры», - подчеркнул Тун в четверг.

По словам американского сенатора, если Путин не предложит настоящего шага к перемирию, верхняя палата Конгресса будет продвигать двухпартийный законопроект, который включает новые санкции против Кремля. Цель - усилить давление и принудить Россию к серьезным переговорам о прекращении войны в Украине.

Законодательная инициатива, подготовленная сенаторами Ричардом Блументалем (демократ, Коннектикут) и Линдси Гремом (республиканец, Южная Каролина), уже имеет поддержку 80 соавторов. Документ предусматривает введение дополнительных экономических ограничений против России в случае:

- отказа Путина от искренних переговоров с Украиной;

- или нового военного наступления после заключения мирного соглашения.

Кроме этого, законопроект включает введение 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенатор-демократ Джин Шагин (Нью-Гемпшир) отметила в комментарии для Axios, что законопроект может быть принят уже на следующей неделе: «Мы должны четко дать Путину понять: мы усилим давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров для решения войны в Украине».

Сенатор-республиканец Тодд Янг (Индиана) также призвал к решительным действиям: «Я ждал достаточно долго. И для меня совершенно очевидно, что Путин водил нас за нос месяцами», - заявил он изданию Semafor.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия санкции война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере применения закона о государственной регистрации юридических лиц.

В Налоговой заявили, что будут составлять протоколы на лиц, которые скрыто торговали через интернет

Более 100 тысяч грн перечислили 475 лицам — Налоговая служба прокомментировала «письма счастья» лицам, которые продают вещи через интернет.

Старые толкования Конституционного Суда о невозможности совмещения должности депутата с должностью министра уже неактуальны – Виталий Безгин

Соавтор законопроекта о совмещении должности народного депутата с должностью министра в правительстве Виталий Безгин считает, что «старые толкования Конституционного Суда не являются актуальными».

В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео