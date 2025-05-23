Или мир, или новые санкции и 500% пошлины – Сенат США угрожает Кремлю экономическим ударом

Сенат США угрожает Путину новыми санкциями, если Кремль не предложит серьезного перемирия – Axios.

Фото: eurointegration

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Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун (Южная Дакота) заявил, что американский Сенат готов принять новые санкции против России, если Путин не сделает «серьезного предложения по немедленному прекращению огня» в Украине. Об этом сообщает издание Axios.

«Если Россия не желает заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции, чтобы заставить Путина начать переговоры», - подчеркнул Тун в четверг.

По словам американского сенатора, если Путин не предложит настоящего шага к перемирию, верхняя палата Конгресса будет продвигать двухпартийный законопроект, который включает новые санкции против Кремля. Цель - усилить давление и принудить Россию к серьезным переговорам о прекращении войны в Украине.

Законодательная инициатива, подготовленная сенаторами Ричардом Блументалем (демократ, Коннектикут) и Линдси Гремом (республиканец, Южная Каролина), уже имеет поддержку 80 соавторов. Документ предусматривает введение дополнительных экономических ограничений против России в случае:

- отказа Путина от искренних переговоров с Украиной;

- или нового военного наступления после заключения мирного соглашения.

Кроме этого, законопроект включает введение 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенатор-демократ Джин Шагин (Нью-Гемпшир) отметила в комментарии для Axios, что законопроект может быть принят уже на следующей неделе: «Мы должны четко дать Путину понять: мы усилим давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров для решения войны в Украине».

Сенатор-республиканец Тодд Янг (Индиана) также призвал к решительным действиям: «Я ждал достаточно долго. И для меня совершенно очевидно, что Путин водил нас за нос месяцами», - заявил он изданию Semafor.

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