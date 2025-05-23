Семья разыскиваемого экс-советника ФГИУ Гмырина вложила $14 млн в недвижимость в Дубае – Схемы

Семья фигуранта дела ФГИУ уже продала большинство единиц недвижимости, однако у них остаются апартаменты на 5,5 млн долларов.

Фото: censor.net

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Родственники экс-советника председателя Фонда государственного имущества Украины Андрея Гмырина в период 2021-2023 годов приобрели в Объединенных Арабских Эмиратах недвижимость общей стоимостью более 14 миллионов долларов США. Об этом сообщили журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода).

По версии Национального антикоррупционного бюро, именно Гмырин вместе с тогдашним главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко возглавлял «преступную организацию», которая завладела средствами подконтрольных Фонду государственного имущества предприятий - Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Как установили «Схемы», первые инвестиции семья начала осуществлять сразу после прекращения деятельности этой организации.

В частности, Владимир Колот - муж сестры Андрея Гмырина - 10 ноября 2021 года за один день инвестировал в девять элитных квартир почти 7,3 миллиона долларов. Из реестров дубайских финансовых транзакций известно, что площади этих квартир колебались от 68 до 180 квадратных метров. Колот также упоминается в уголовном деле НАБУ как совладелец компании, якобы получившей сверхприбыли от «сотрудничества» с ОПЗ.

Сам Андрей Гмырин в марте 2023 года приобрел квартиру площадью 111 квадратных метров в жилом комплексе Grande за 1,3 миллиона долларов, однако вскоре продал ее. В феврале 2022 года его жена Анастасия Гмырина инвестировала 5,5 миллиона долларов в апартаменты площадью почти 500 квадратных метров в ЖК Il Primo возле Burj Khalifa. Эта квартира до сих пор принадлежит семье Гмыриных, но оформлена на его тещу - Татьяну Орлову.

По информации «Схем», семья уже продала большинство единиц недвижимости, однако в их собственности остаются апартаменты стоимостью 5,5 миллиона долларов, а также квартира и офисное помещение, сданные в аренду до 2025-2026 годов. Это дает основания предполагать, что семья бывшего чиновника сейчас живет в ОАЭ.

Расследование НАБУ продолжается под процессуальным руководством САП. Фигурантам дела может грозить заключение до 12 лет по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация и участие в преступной организации, присвоение средств).

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