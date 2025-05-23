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Родина розшукуваного ексрадника ФДМУ Гмиріна вклала $14 млн у нерухомість в Дубаї – Схеми

08:56, 23 травня 2025
Родина фігуранта справи ФДМУ вже продала більшість одиниць нерухомості, проте у них лишаються апартаменти на 5,5 млн доларів.
Родина розшукуваного ексрадника ФДМУ Гмиріна вклала $14 млн у нерухомість в Дубаї – Схеми
Фото: censor.net
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Родичі ексрадника голови Фонду державного майна України Андрія Гмиріна в період 2021–2023 років придбали в Об’єднаних Арабських Еміратах нерухомість загальною вартістю понад 14 мільйонів доларів США. Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

За версією Національного антикорупційного бюро, саме Гмирін разом із тодішнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком очолював «злочинну організацію», яка заволоділа коштами підконтрольних Фонду державного майна підприємств – Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Як встановили «Схеми», перші інвестиції родина почала здійснювати одразу після припинення діяльності цієї організації.

Зокрема, Володимир Колот – чоловік сестри Андрія Гмиріна – 10 листопада 2021 року за один день інвестував у дев’ять елітних квартир майже 7,3 мільйона доларів. З реєстрів дубайських фінансових транзакцій відомо, що площі цих квартир коливалися від 68 до 180 квадратних метрів. Колот також згадується у кримінальній справі НАБУ як співвласник компанії, що нібито отримала надприбутки від «співпраці» з ОПЗ.

Сам Андрій Гмирін у березні 2023 року придбав квартиру площею 111 квадратних метрів у житловому комплексі Grande за 1,3 мільйона доларів, проте незабаром продав її. У лютому 2022 року його дружина Анастасія Гмиріна інвестувала 5,5 мільйона доларів у апартаменти площею майже 500 квадратних метрів в ЖК Il Primo біля Burj Khalifa. Ця квартира досі належить родині Гмиріних, але оформлена на його тещу – Тетяну Орлову.

За інформацією «Схем», родина вже продала більшість одиниць нерухомості, проте в їх власності залишаються апартаменти вартістю 5,5 мільйона доларів, а також квартира та офісне приміщення, здані в оренду до 2025–2026 років. Це дає підстави припускати, що родина колишнього високопосадовця нині мешкає в ОАЕ.

Розслідування НАБУ триває під процесуальним керівництвом САП. Фігурантам справи може загрожувати ув’язнення до 12 років за ч. 3 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України (організація та участь у злочинній організації, привласнення коштів).

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