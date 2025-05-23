Мінус 4 500 – США розглядають скорочення контингенту в Південній Кореї

Трамп розглядає скорочення військової присутності США в Південній Кореї — можливе перекидання військ на Гуам.

Фото: Zuma Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює план часткового виведення американських військ із Південної Кореї та їх можливу передислокацію в інші частини Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи стратегічно важливий острів Гуам. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в Пентагоні.

За одним із варіантів, який розглядається Міністерством оборони США, близько 4 500 військовослужбовців можуть бути виведені з 28 500-тисячного американського контингенту в Кореї. Рішення ще не ухвалено, але перебуває на порядку денному в межах перегляду політики США щодо Північної Кореї.

Офіційні представники Пентагону утримались від коментарів. У Раді нацбезпеки лише зазначили, що президент Трамп залишається прихильником «повної денуклеаризації» Північної Кореї. Міністерство оборони Південної Кореї ситуацію наразі не коментує.

Тема скорочення військової присутності США на Корейському півострові не нова: ще під час свого першого терміну Трамп неодноразово натякав на можливість зміни формату американської місії в регіоні. Утім, у квітні 2025 року військове командування США в Азії закликало Конгрес не допустити такого кроку, попереджаючи про ризики, пов’язані з КНДР, Китаєм та Росією.

Генерал Ксав’є Бранссон, який очолює американські війська в Південній Кореї, прямо заявив, що скорочення «створює проблеми», а адмірал Самуель Папаро, головнокомандувач Індо-Тихоокеанського командування, наголосив: менше військ — менше шансів перемогти в конфліктах.

Джерела WSJ уточнюють, що остаточне рішення щодо чисельності контингенту буде залежати від розвитку ситуації в Україні та позиції США щодо підтримки Києва. Разом з тим, перебазування частини сил на Гуам може зменшити ризики напруги у відносинах із союзниками, адже острів географічно ближчий до потенційних осередків конфлікту й водночас захищеніший від китайських ракет.

На цьому тлі Північна Корея продовжує військові провокації — зокрема, цього тижня КНДР здійснила запуск крилатих ракет у бік Східного моря. Після того, як у 2023 році режим Кім Чен Ина офіційно оголосив про відмову від політики мирного об’єднання з Півднем, він регулярно демонструє агресивну риторику й дії, називаючи Південну Корею головним ворогом.

Зі свого боку, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі ще до призначення заявляв, що Сеул має взяти на себе більшу відповідальність за захист від Північної Кореї, а Сполученим Штатам слід зосередитися на стримуванні Китаю.

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