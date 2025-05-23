Минус 4 500 – США рассматривают сокращение контингента в Южной Корее

Трамп рассматривает сокращение военного присутствия США в Южной Корее – возможна переброска войск на Гуам.

Фото: Zuma Press

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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает план частичного вывода американских войск из Южной Кореи и их возможную передислокацию в другие части Индо-Тихоокеанского региона, включая стратегически важный остров Гуам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По одному из вариантов, который рассматривается Министерством обороны США, около 4 500 военнослужащих могут быть выведены из 28 500-тысячного американского контингента в Корее. Решение еще не принято, но находится на повестке дня в рамках пересмотра политики США в отношении Северной Кореи.

Официальные представители Пентагона воздержались от комментариев. В Совете нацбезопасности лишь отметили, что президент Трамп остается сторонником «полной денуклеаризации» Северной Кореи. Министерство обороны Южной Кореи ситуацию пока не комментирует.

Тема сокращения военного присутствия США на Корейском полуострове не нова: еще во время своего первого срока Трамп неоднократно намекал на возможность изменения формата американской миссии в регионе. Впрочем, в апреле 2025 года военное командование США в Азии призвало Конгресс не допустить такого шага, предупреждая о рисках, связанных с КНДР, Китаем и Россией.

Генерал Ксавье Бранссон, возглавляющий американские войска в Южной Корее, прямо заявил, что сокращение «создает проблемы», а адмирал Самуэль Папаро, главнокомандующий Индо-Тихоокеанского командования, подчеркнул: меньше войск - меньше шансов победить в конфликтах.

Источники WSJ уточняют, что окончательное решение по численности контингента будет зависеть от развития ситуации в Украине и позиции США по поддержке Киева. Вместе с тем, перебазирование части сил на Гуам может уменьшить риски напряжения в отношениях с союзниками, ведь остров географически ближе к потенциальным очагам конфликта и одновременно более защищен от китайских ракет.

На этом фоне Северная Корея продолжает военные провокации - в частности, на этой неделе КНДР осуществила запуск крылатых ракет в сторону Восточного моря. После того, как в 2023 году режим Ким Чен Ына официально объявил об отказе от политики мирного объединения с Югом, он регулярно демонстрирует агрессивную риторику и действия, называя Южную Корею главным врагом.

В свою очередь, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби еще до назначения заявлял, что Сеул должен взять на себя большую ответственность за защиту от Северной Кореи, а Соединенным Штатам следует сосредоточиться на сдерживании Китая.

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