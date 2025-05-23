Практика судов
  1. В мире

Минус 4 500 – США рассматривают сокращение контингента в Южной Корее

08:40, 23 мая 2025
Трамп рассматривает сокращение военного присутствия США в Южной Корее – возможна переброска войск на Гуам.
Минус 4 500 – США рассматривают сокращение контингента в Южной Корее
Фото: Zuma Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает план частичного вывода американских войск из Южной Кореи и их возможную передислокацию в другие части Индо-Тихоокеанского региона, включая стратегически важный остров Гуам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По одному из вариантов, который рассматривается Министерством обороны США, около 4 500 военнослужащих могут быть выведены из 28 500-тысячного американского контингента в Корее. Решение еще не принято, но находится на повестке дня в рамках пересмотра политики США в отношении Северной Кореи.

Официальные представители Пентагона воздержались от комментариев. В Совете нацбезопасности лишь отметили, что президент Трамп остается сторонником «полной денуклеаризации» Северной Кореи. Министерство обороны Южной Кореи ситуацию пока не комментирует.

Тема сокращения военного присутствия США на Корейском полуострове не нова: еще во время своего первого срока Трамп неоднократно намекал на возможность изменения формата американской миссии в регионе. Впрочем, в апреле 2025 года военное командование США в Азии призвало Конгресс не допустить такого шага, предупреждая о рисках, связанных с КНДР, Китаем и Россией.

Генерал Ксавье Бранссон, возглавляющий американские войска в Южной Корее, прямо заявил, что сокращение «создает проблемы», а адмирал Самуэль Папаро, главнокомандующий Индо-Тихоокеанского командования, подчеркнул: меньше войск - меньше шансов победить в конфликтах.

Источники WSJ уточняют, что окончательное решение по численности контингента будет зависеть от развития ситуации в Украине и позиции США по поддержке Киева. Вместе с тем, перебазирование части сил на Гуам может уменьшить риски напряжения в отношениях с союзниками, ведь остров географически ближе к потенциальным очагам конфликта и одновременно более защищен от китайских ракет.

На этом фоне Северная Корея продолжает военные провокации - в частности, на этой неделе КНДР осуществила запуск крылатых ракет в сторону Восточного моря. После того, как в 2023 году режим Ким Чен Ына официально объявил об отказе от политики мирного объединения с Югом, он регулярно демонстрирует агрессивную риторику и действия, называя Южную Корею главным врагом.

В свою очередь, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби еще до назначения заявлял, что Сеул должен взять на себя большую ответственность за защиту от Северной Кореи, а Соединенным Штатам следует сосредоточиться на сдерживании Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США военные Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере применения закона о государственной регистрации юридических лиц.

В Налоговой заявили, что будут составлять протоколы на лиц, которые скрыто торговали через интернет

Более 100 тысяч грн перечислили 475 лицам — Налоговая служба прокомментировала «письма счастья» лицам, которые продают вещи через интернет.

Старые толкования Конституционного Суда о невозможности совмещения должности депутата с должностью министра уже неактуальны – Виталий Безгин

Соавтор законопроекта о совмещении должности народного депутата с должностью министра в правительстве Виталий Безгин считает, что «старые толкования Конституционного Суда не являются актуальными».

В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео