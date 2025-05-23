Або мир, або нові санкції та 500% мита – Сенат США погрожує Кремлю економічним ударом

Сенат США погрожує Путіну новими санкціями, якщо Кремль не запропонує серйозного перемир’я – Axios.

Фото: eurointegration

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун (Південна Дакота) заявив, що американський Сенат готовий вжити нових санкцій проти Росії, якщо Путін не зробить «серйозної пропозиції щодо негайного припинення вогню» в Україні. Про це повідомляє видання Axios.

«Якщо Росія не бажає займатися серйозною дипломатією, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, щоб розглянути додаткові санкції, щоб змусити Путіна розпочати переговори», — наголосив Тун у четвер.

За словами американського сенатора, якщо Путін не запропонує справжнього кроку до перемир’я, верхня палата Конгресу просуватиме двопартійний законопроєкт, який включає нові санкції проти Кремля. Мета — посилити тиск і примусити Росію до серйозних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Законодавча ініціатива, підготовлена сенаторами Річардом Блументалем (демократ, Коннектикут) і Ліндсі Ґремом (республіканець, Південна Кароліна), вже має підтримку 80 співавторів. Документ передбачає введення додаткових економічних обмежень проти Росії у разі:

відмови Путіна від щирих перемовин з Україною;

або нового військового наступу після укладення мирної угоди.

Крім цього, законопроєкт включає введення 500% мита на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту.

Сенаторка-демократка Джин Шагін (Нью-Гемпшир) наголосила в коментарі для Axios, що законопроєкт може бути ухвалений вже наступного тижня: «Ми маємо чітко дати Путіну зрозуміти: ми посилимо тиск, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів для вирішення війни в Україні».

Сенатор-республіканець Тодд Янг (Індіана) також закликав до рішучих дій: «Я чекав досить довго. І для мене абсолютно очевидно, що Путін водив нас за ніс місяцями», — заявив він виданню Semafor.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.