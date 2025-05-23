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Літаки перетворюються на маршрутки – бюджетні авіалінії можуть запровадити стоячі місця

09:32, 23 травня 2025
Стоячі крісла в літаках можуть з’явитися вже у 2026.
Літаки перетворюються на маршрутки – бюджетні авіалінії можуть запровадити стоячі місця
Фото: express
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Італійський виробник авіаційного інтер’єру Aviointeriors повідомив про завершення необхідних випробувань безпеки для концепції стоячих місць у пасажирському літаку. Як пише Express, бюджету авіаперевізники зможуть почати оснащувати свої салони такими кріслами вже наступного року.

Система під назвою Skyrider передбачає сидіння з м’якою спинкою, до яких пасажири можуть лише присісти або спиратися, але не займати горизонтальне положення. Завдяки такому рішенню авіакомпанії зможуть збільшити кількість пасажирів на борту приблизно на 20%, що особливо вигідно на коротких маршрутах тривалістю до двох годин.

Концепцію Skyrider вперше було представлено у 2018 році. Тоді представник Aviointeriors зазначав, що модульні «американські гірки» відкривають нові можливості для бюджетних перельотів, дозволяючи перевозити більше пасажирів без значного зниження рівня комфорту.

«Skyrider 2.0 — це інноваційне сидіння, — прокоментували у компанії. — Воно дозволяє досягти надвисокої щільності розміщення пасажирів у салоні літака. Skyrider 2.0 відкриває можливість подорожей для ширшого кола пасажирів, а також створює простір для запровадження змішаних класів в одному літаку. Його головна особливість — оригінальне сидіння знизу, що забезпечує більш вертикальне положення тіла пасажира та дозволяє встановлювати крісла з меншим міжряддям, зберігаючи при цьому прийнятний рівень комфорту».

Планується, що подібні стоячі місця використовуватимуть переважно на коротких авіарейсах, де пасажири проводять у повітрі не більше двох годин. Якщо авіакомпанії дійсно почнуть монтувати Skyrider у своїх літаках у 2026 році, це може стати одним з найрадикальніших кроків в історії бюджетного авіаперевезення.

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