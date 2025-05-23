23 травня відзначають День морської піхоти України

Крім того, 23 травня в Україні День Героїв.

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23 травня в Україні відзначають одразу три державні свята — День Героїв, День морської піхоти та День каштанових свічок. Крім того, у світі відзначають Всесвітній день черепахи і Всесвітній день спортивної боротьби. Православна церква вшановує пам’ять преподобного сповідника Михаїла та святої преподобної Єфросинії.

День Героїв

Відзначається щорічно на честь борців за свободу та незалежність України. Ініційоване Організацією українських націоналістів, свято вшановує пам’ять легендарних захисників від часів Київської Русі до сьогодення — героїв Запорізької Січі, Української Народної Республіки, Української повстанської армії та сучасних воїнів, які ціною життя боронять Україну під час війни з РФ.

День морської піхоти України

Установлений указом Президента від 23 травня 2018 року, це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ. Саме цього дня у 1992 році було покладено початок формуванню сучасних морських піхотинців. Героїчні традиції пращурів — від піхотинців козацьких флотів до Сагайдачного — сьогодні продовжують ті, хто отримав бойовий меч із знаку морської піхоти. Девіз «Вірний завжди» означає непохитну відданість народу, присязі та готовність виконати будь-яке завдання.

Ще цього дня в історії:

1938 — агент НКВС Павло Судоплатов убив лідера ОУН Євгена Коновальця.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1951 — Тибетці підписали Сімнадцятипунктну угоду з Китаєм.

1984 — у США офіційно визнано шкідливим пасивне паління.

1988 — Мішель Платіні оголосив про завершення кар’єри футболіста.

1995 — випущено першу версію мови програмування Java.

2006 — Сербія визнала результати референдуму про незалежність Чорногорії; на Алясці вивергається вулкан Маунт-Клівленд.

2008 — відкрито 46-ту станцію київського метро «Червоний хутір».

2015 — у результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики загинули щонайменше 30 осіб.

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