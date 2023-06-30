Чи можуть холероподібні вібріони, які знаходять у водоймах, бути збудниками холери: відповідь МОЗ

Холероподібні вібріони можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій.

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть викликати випадки харчових токсикоінфекцій. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «Інтерфакс-Україна».

Так, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти як поодинокі випадки, так і спалахи на кшталт харчових токсикоінфекцій.

«Зазвичай ці випадки з легкою або середньою формою тяжкості. Холероподібні вібріони поширені у відкритих водоймах, які є для них природним середовищем існування. Факторами передання інфекції можуть бути, зокрема, вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски із забруднених водойм», - сказав Кузін.

За словами санлікаря, інкубаційний період при захворюваннях, спричинених холеровидними вібріонами, триває від 2-3 годин до п'яти днів, найчастіше 1-2 дні.

Також він уточнив, що «в пробах води із поверхневих водойм дійсно можуть виявляти наявність холероподібного вібріона».

Раніше ми писали, що на територіях підтоплених областей не зареєстровано жодного випадку холери.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.