Могут ли холероподобные вибрионы, находящиеся в водоемах, быть возбудителями холеры: ответ Минздрава

Холероподобные вибрионы могут вызвать случаи пищевых токсикоинфекций.

Холерообразные вибрионы не являются возбудителями холеры, но могут вызывать случаи пищевых токсикоинфекций. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает «Интерфакс-Украина».

Так, в отличие от холерных, холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, однако могут вызывать как единичные случаи, так и вспышки типа пищевых токсикоинфекций.

«Обычно эти случаи с легкой или средней формой тяжести. Холероподобные вибрионы распространены в открытых водоемах, являющихся для них природной средой обитания. Факторами передачи инфекции могут быть, в частности вода открытых водоемов, рыба, креветки, моллюски из загрязненных водоемов», - сказал Кузин.

По словам санврача, инкубационный период при заболеваниях, вызванных холеровидными вибрионами, длится от 2-3 часов до пяти дней, чаще всего 1-2 дня.

Также он уточнил, что «в пробах воды из поверхностных водоемов действительно могут обнаруживать наличие холеровидного вибриона».

Ранее мы писали, что на территориях подтопленных областей не зарегистрирован ни один случай холеры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.