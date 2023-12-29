Військові зможуть визначати отримувача одноразової грошової допомоги у випадку їх смерті: Зеленський підписав закон

З квітня 2024 року Захисники та Захисниці України зможуть визначати отримувача одноразової грошової допомоги у випадку їх смерті.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №3515-IX, що передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на встановлення нових умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті громадян.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» №3515-IX передбачає право осіб на складання особистого розпорядження щодо виплати одноразової грошової допомоги у випадку їх загибелі (смерті). Ця допомога буде призначатися таким категоріям громадян:

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);

працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

поліцейським.

Після прийняття закону, Кабінет Міністрів має узгодити свої нормативно-правові акти, щоб забезпечити можливість складання особистих розпоряджень з квітня 2024 року.

У разі відсутності особистого розпорядження, право на одноразову грошову допомогу матимуть:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті;

діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Закону, з тим, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.

Закон прийнято з метою встановлення рівних та справедливих соціально-правових гарантій для усіх членів сімей загиблих (померлих) захисників державного суверенітету, захисників життя та чинного правопорядку в Україні.

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