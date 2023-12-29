Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні, зазначив Денис Шмигаль.

Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

Замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки, – Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку

Уряд поправив розпорядження, яким у вересні запланував виділити Держспецзв’язку 3 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

  1. В Україні

Військові зможуть визначати отримувача одноразової грошової допомоги у випадку їх смерті: Зеленський підписав закон

17:42, 29 грудня 2023
З квітня 2024 року Захисники та Захисниці України зможуть визначати отримувача одноразової грошової допомоги у випадку їх смерті.
Військові зможуть визначати отримувача одноразової грошової допомоги у випадку їх смерті: Зеленський підписав закон
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №3515-IX, що передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на встановлення нових умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті громадян.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» №3515-IX передбачає право осіб на складання особистого розпорядження щодо виплати одноразової грошової допомоги у випадку їх загибелі (смерті). Ця допомога буде призначатися таким категоріям громадян:

  • особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
  • військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);
  • працівникам об’єктів критичної інфраструктури;
  • державним службовцям;
  • посадовим особам місцевого самоврядування;
  • поліцейським.

Після прийняття закону, Кабінет Міністрів має узгодити свої нормативно-правові акти, щоб забезпечити можливість складання особистих розпоряджень з квітня 2024 року.

У разі відсутності особистого розпорядження, право на одноразову грошову допомогу матимуть:

  • діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті;
  • діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;
  • один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
  • батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);
  • внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);
  • жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);
  • утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Закону, з тим, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.

Закон прийнято з метою встановлення рівних та справедливих соціально-правових гарантій для усіх членів сімей загиблих (померлих) захисників державного суверенітету, захисників життя та чинного правопорядку в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду