Военные смогут определять получателя единовременной денежной помощи в случае их смерти: Зеленский подписал закон

С апреля 2024 года Защитники и Защитницы Украины смогут определять получателя единовременного денежного пособия в случае их смерти.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №3515-IX, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на установление новых условий назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или смерти граждан.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно назначения и выплаты единовременной денежной помощи" №3515-IX предусматривает право лиц на составление личного распоряжения о выплате единовременной денежной помощи в случае их гибели (смерти). Эта помощь будет назначаться таким категориям граждан:

- лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

- военнослужащим, военнообязанным или резервистам (призванным на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве);

- работникам объектов критической инфраструктуры;

- государственным служащим;

- должностным лицам местного самоуправления;

- полицейским.

После принятия закона, Кабинет Министров должен согласовать свои нормативно-правовые акты, чтобы обеспечить возможность составления личных распоряжений с апреля 2024 года.

В случае отсутствия личного распоряжения, право на единовременную денежную помощь будут иметь:

- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти;

- дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

- один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;

- родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);

- внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

- женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке (при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу);

- иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом, с тем, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.

Закон принят с целью установления равных и справедливых социально-правовых гарантий для всех членов семей погибших (умерших) защитников государственного суверенитета, защитников жизни и действующего правопорядка в Украине.

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