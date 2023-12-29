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Налоговики разъяснили, когда продажа земельного участка освобождена от уплаты НДФЛ

23:22, 29 декабря 2023
Специалисты привели случаи, когда сумма дохода, полученного физическим лицом от продажи земельного участка, не подлежит налогообложению НДФЛ.
Налоговики разъяснили, когда продажа земельного участка освобождена от уплаты НДФЛ
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Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, когда продажа земельного участка освобождена от уплаты НДФЛ.

Так, согласно пп. 165.1.40 НКУ в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включается сумма дохода, полученного таким налогоплательщиком в результате отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) по нормам безвозмездной передачи, определенным ст. 121 Земельного кодекса в зависимости от их назначения, непосредственно полученных в собственность в процессе приватизации.

Согласно части первой ст. 121 ЗКУ установлены нормы безвозмездной передачи в собственность земельных участков гражданам из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах:

а) для ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство. Если на территории сельского, поселкового, городского совета расположено несколько сельскохозяйственных предприятий, размер земельной доли (пая) определяется как средний по этим предприятиям. В случае отсутствия сельскохозяйственных предприятий на территории соответствующего совета размер земельной доли (пая) определяется как средний по району;

б) для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

в) для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

г) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

ґ) для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

д) для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 га.

Кроме того, п. 172.1 НКУ предусмотрено, что не облагается налогом один раз в течение отчетного налогового года, при условии нахождения такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена):

  • жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома (включая объект незавершенного строительства таких объектов, земельный участок, на котором расположены такие объекты, а также хозяйственно-бытовые сооружения и здания, расположенные на такой земельном участке);
  • земельного участка, не превышающего нормы безвозмездной передачи, определены ст. 121 ЗКУ в зависимости от ее назначения;
  • земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученного налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций или приватизации земельных участков, находившихся в пользовании такого плательщика, или выделенного в натуре (на местности) владельцу земельной доли (пая) , а также таких земельных участков, полученных налогоплательщиком по наследству.

Условие пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет не распространяется на имущество, полученное налогоплательщиком по наследству.

Доход от отчуждения хозяйственно-бытовых сооружений, которые расположены на одном участке с жилым или садовым (дачным) домом и продаются вместе с ним для целей налогообложения, не определяется отдельно.

Учитывая изложенное, в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включается сумма дохода, полученного налогоплательщиком в результате отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) по нормам безвозмездной передачи, определенным ст. 121 ЗКУ в зависимости от назначения, непосредственно полученных им в собственность в процессе приватизации.

Кроме того, не подлежит налогообложению доход, полученный налогоплательщиком от продаж (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового года, и при условии пребывания в собственности налогоплательщика более трех лет:

  • земельного участка, который продается вместе с жилым домом (квартирой или их частью, комнатой, садовым (дачным) домом, объектом незавершенного строительства), расположенным на нем;
  • земельного участка, не превышающего нормы безвозмездной передачи, определены ст. 121 ЗКУ в зависимости от ее назначения;
  • земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученного налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций или приватизации земельных участков, находившихся в пользовании такого плательщика, или выделенного в натуре (на местности) владельцу земельной доли (пая) , а также таких земельных участков, полученных налогоплательщиком по наследству.

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