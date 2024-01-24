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  1. В Україні

У Комітеті ВРУ підтримали філософію множинного громадянства та пояснили мету законопроєкту

19:39, 24 січня 2024
За словами народної депутатки, усі проблемні моменти законопроєкту будуть узгоджуватися в комітетах Верховної Ради.
У Комітеті ВРУ підтримали філософію множинного громадянства та пояснили мету законопроєкту
Зображення: freepik.com
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За словами народної депутатки, заступниці голови парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голови делегації України в ПАРЄ Марії Мезенцевої, ідея стосовно впровадження в Україні множинного громадянства була одним із пунктів передвиборчої програми Президента Володимира Зеленського, а впродовж чотирьох років вона була розвинена й доопрацьована після попередніх намагань у 2020-му році проголосувати відповідний законопроєкт. Зараз документ був поданий до Верховної Ради в символічний день – День Соборності, і в основі цього тексту лежить філософія об’єднання українців.

«Мета законопроєкту – об’єднати всіх українців. Наша діаспора в усіх країнах світу – це наші друзі, наші «добрі агенти змін», що у важкі часи, які переживає зараз Українська держава, сприяють військовій та гуманітарній допомозі. Приміром, діти які є етнічними українцями, але народжені за кордоном, також зможуть стати громадянами України. Так само й іноземці, які сьогодні захищають на фронті нашу державу, зможуть отримати український паспорт за законопроєктом про множинне громадянство», - зазначила вона.

За її словами, усі проблемні моменти законопроєкту будуть узгоджуватися в комітетах Верховної Ради.

«Наш євроінтеграційний Комітет підтримує філософію множинного громадянства, оскільки багато держав світу сповідують її на практиці. Хочу звернути увагу на те, що українські конституціоналісти стверджують: стаття 4 Основного закону каже про єдине громадянство нашої держави. Це означає, що нема громадянства Харківщини, Київщини, Криму тощо. Відповідно, множинне громадянство можна розвивати, у юридичній практиці це біпатриди, трипатриди і т.д.», - наголосила народна депутатка.

Як ми писалиВолодимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про множинне громадянство.

Президент у законопроекті про множинне громадянство запропонував переглянути підстави для втрати громадянства України.

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