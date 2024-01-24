В Комитете ВРУ поддержали философию множественного гражданства и объяснили цель законопроекта

По словам народной депутатки, все проблемные моменты законопроекта будут согласовываться в комитетах Верховной Рады.

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По словам народной депутатки, заместительницы главы парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, главы делегации Украины в ПАСЕ Марии Мезенцевой, идея о внедрении в Украине множественного гражданства была одним из пунктов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского, а в течение четырех лет она была развита и доработана после предыдущих попыток в 2020 году проголосовать соответствующий законопроект. Сейчас документ был подан в Верховную Раду в символический день – День Соборности, и в основе этого текста лежит философия объединения украинцев.

«Цель законопроекта – объединить всех украинцев. Наша диаспора во всех странах мира – это наши друзья, наши «добрые агенты перемен», которые в трудные времена, которые сейчас переживает Украинское государство, способствуют военной и гуманитарной помощи. К примеру, дети, являющиеся этническими украинцами, но рожденные за границей, также смогут стать гражданами Украины. Также и иностранцы, которые сегодня защищают на фронте наше государство, смогут получить украинский паспорт по законопроекту о множественном гражданстве», - отметила она.

По ее словам, все проблемные моменты законопроекта будут согласовываться в комитетах Верховной Рады.

«Наш евроинтеграционный комитет поддерживает философию множественного гражданства, поскольку многие государства мира исповедуют ее на практике. Хочу обратить внимание на то, что украинские конституционалисты утверждают: статья 4 Основного закона говорит о единственном гражданстве нашего государства. Это означает, что нет гражданства Харьковщины, Киевщины, Крыма и т.д. Соответственно, множественное гражданство можно развивать, в юридической практике это бипатриды, трипатриды и т.д.», - отметила депутат.

Как мы писали, Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о множественном гражданстве.

Президент в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины.

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