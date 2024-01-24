Кабмин упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф

Теперь общины смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему DREAM.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что правительство приняло постановление о внесении изменений в Порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов. Теперь общины смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему DREAM.

«Приоритетом остается восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры. Финансирование за счет средств Фонда ликвидации переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В ведомстве напоминают, в 2023 году общий объем средств, выделенных фондом, составил 61,8 млрд. гривен. 25,1 млрд гривен было направлено на 418 проектов и мероприятий местного и регионального обновления. Среди них большинство проектов по восстановлению социальной инфраструктуры и обустройству укрытий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.