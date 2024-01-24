Кабмін спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф

Відтепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення напряму до міністерств через систему DREAM.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що уряд ухвалив постанову щодо внесення змін до Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зокрема, спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів. Відтепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення напряму до міністерств через систему DREAM.

«Пріоритетом залишається відбудова житла, соціальних об’єктів та захист критичної інфраструктури. Фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації перехідних проєктів, перелік яких був затверджений урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві нагадують, у 2023 році загальний обсяг коштів, виділених фондом, склав 61,8 млрд гривень. 25,1 млрд гривень було спрямовано на 418 проєктів і заходів місцевого та регіонального відновлення. Серед них переважна більшість проєктів з відновлення соціальної інфраструктури та облаштування укриттів.

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