5 квартир, будинок та земля: у Києві судитимуть посадовця ДСНС, який не задекларував майно дружини

Посадовець ДСНС не задекларував майно дружини на понад десять мільйонів гривень.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця ДСНС, який не вказав в декларації майно дружини на 13 млн грн.

Як повідомила Київська міська прокуратура, заступник начальника однієї з пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Києві у деклараціях за 2020 та 2021 роки не вказав майно дружини, а саме: 5 квартир, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку у Києві та області.

«Відомості відрізнялися від достовірних на 11,9 млн грн. за 2020 рік та 12,7 млн грн. за 2021 рік (у декларації за 2021 рік посадовець знову не задекларував нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році)», - сказано у повідомленні.

Раніше НАЗК виявило 1,7 млн грн необґрунтованих активів депутата Київради.

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