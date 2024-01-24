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  1. В Украине

5 квартир, дом и земля: в Киеве будут судить чиновника ГСЧС, который не задекларировал имущество жены

15:18, 24 января 2024
Чиновник ГСЧС не задекларировал имущество жены более чем на десять миллионов гривен.
5 квартир, дом и земля: в Киеве будут судить чиновника ГСЧС, который не задекларировал имущество жены
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника ГСЧС, не указавшего в декларации имущество жены на 13 млн грн.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, заместитель начальника одной из пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киеве в декларациях за 2020 и 2021 годы не указал имущество жены, а именно: 5 квартир, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок в Киеве и области.

«Ведомости отличались от достоверных на 11,9 млн грн. за 2020 год и 12,7 млн. грн. за 2021 год (в декларации за 2021 год должностное лицо вновь не задекларировало недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году)», - сказано в сообщении.

Ранее НАПК выявило 1,7 млн грн необоснованных активов депутата Киевсовета.

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